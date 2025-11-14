ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Siemens auf 190 Euro - 'Underweight'
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 185 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Münchner hätten im vierten Geschäftsquartal gut abgeschnitten, schrieb Vladimir Sergievskiy am Freitag. Vor ihrem "neuen Kapitel" in der Firmengeschichte mit der beabsichtigten Abspaltung von Siemens Healthineers stünden sie damit stark da. Die Bewertung der Aktien hält der Experte allerdings für ambitioniert./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 04:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Ins Minus gedreht mit schwachen US-Börsengestern, 18:35 Uhr · dpa-AFX
AKTIEN IM FOKUS 2: Abspaltung schickt Siemens und Healthineers ans Dax-Endegestern, 12:43 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungEin Gigant liefert ab – und eröffnet Anlegern neue Chancengestern, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeIst Geldpolitik kein Faktor mehr für Aktien? Die Stunde der Wahrheit naht08. Nov. · Acatis