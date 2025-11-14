ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Siemens auf 190 Euro - 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 185 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Münchner hätten im vierten Geschäftsquartal gut abgeschnitten, schrieb Vladimir Sergievskiy am Freitag. Vor ihrem "neuen Kapitel" in der Firmengeschichte mit der beabsichtigten Abspaltung von Siemens Healthineers stünden sie damit stark da. Die Bewertung der Aktien hält der Experte allerdings für ambitioniert./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 04:00 / GMT

