ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 134 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 134 Euro auf "Buy" belassen. Die Ziele für 2028 seien "voll aufgeladen", schrieb Lucas Ferhani am Donnerstagabend nach dem Zwischenbericht. Sie versprächen deutlich dynamischeres Wachstum bei höheren Margen und sorgten für etwa 20 Prozent Spielraum für Markterwartungen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
