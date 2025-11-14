W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: UBS belässt Allianz auf 'Neutral' - Ziel 350 Euro

dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Neutral" belassen. Der Versicherer sei für die aktuellen Branchentrends gut aufgestellt, schrieb Will Hardcastle am Freitag. Die Markterwartungen dürften nun etwas steigen./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

