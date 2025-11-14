Am Ende einer insgesamt starken Woche dürfte sich im Dax am Freitag zunächst wenig tun. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex etwa eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,1 Prozent auf 24.067 Punkte.

In der Hoffnung auf das inzwischen besiegelte Ende des bisher längsten Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) hatte der Dax in dieser Woche zunächst klar zugelegt, bevor es am Donnerstag zu einer recht scharfen Korrektur kam und die Rally in Richtung Oktober-Rekord bei 24.771 Punkten erst einmal ausgebremst wurde."Fraglich ist, ob die positive Grundstimmung nun wieder kippt. Rücksetzer könnten auch zum Einstieg genutzt werden", hieß es von der Landesbank Helaba. Wichtig sei aus technischer Sicht, dass sich der Dax oberhalb der 24.000er-Marke halte.

USA: Verluste

An den US-Börsen haben die Anleger am Donnerstag erst einmal Kasse gemacht. Besonders stark erwischte es die Nasdaq-Börse mit den dort konzentrierten Technologiewerten, aber auch Standardwerte gerieten nach dem Vortagsrekord des Dow Jones Industrial unter Druck. Unter den Anlegern geht nun Unsicherheit um, was die Konjunkturlage und weitere Zinssenkungen der US-Notenbank Fed betrifft.

Der Dow verlor 1,65 Prozent auf 47.457,22 Punkte. Dabei rutschte der Leitindex wieder deutlich unter die 48.000-Punkte-Marke, die er am Mittwoch klar hinter sich gelassen hatte. Zuletzt hatte sich der Dow besser entwickelt als seine Indexkollegen. Am Donnerstag im Vergleich sackte der technologielastige Auswahlindex sackte um 2,05 Prozent auf 24.993,46 Zähler ab. Der marktbreite S&P 500 fiel um 1,66 Prozent auf 6.737,49 Punkte.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 48.254 + 0,68 Prozent &P 500 6.850 + 0,06 Prozent Nasdaq 23.406 - 0,26 Prozent

Asien: Verluste

Im Sog schwacher US-Börsen haben die wichtigsten Aktienmärkte Asiens am Freitag nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank im späten Handel um 1,9 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um 1,3 Prozent, während der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen 0,8 Prozent abgab.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 50.376 + 0,30 Prozent Hang Seng 27.073 + 0,45 Prozent CSI 300 4.628 - 0,20 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 129,26 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,69 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,11 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 64,01 USD - 0,29 USD WTI 59,72 USD - 0,37 USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR CANCOM AUF 26 (25) EUR - 'HOLD'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SECUNET AUF 236 (233) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HYPOPORT AUF 200 (260) EUR - 'BUY'

CITIGROUP HEBT HENSOLDT AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 101 (106) EUR

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 54 (50) EUR - 'BUY'

UBS SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 32 (35) EUR - 'BUY'

UBS SENKT ZIEL FÜR SIXT-STÄMME AUF 92 (102) EUR - 'BUY'

Redaktion onvista/dpa-AFX