W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Vorbörse 14.11.2025

Dax nähert sich 24.000er Marke

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

 Am Ende einer insgesamt starken Woche dürfte sich im Dax am Freitag zunächst wenig tun. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex etwa eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,1 Prozent auf 24.067 Punkte.

In der Hoffnung auf das inzwischen besiegelte Ende des bisher längsten Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) hatte der Dax in dieser Woche zunächst klar zugelegt, bevor es am Donnerstag zu einer recht scharfen Korrektur kam und die Rally in Richtung Oktober-Rekord bei 24.771 Punkten erst einmal ausgebremst wurde."Fraglich ist, ob die positive Grundstimmung nun wieder kippt. Rücksetzer könnten auch zum Einstieg genutzt werden", hieß es von der Landesbank Helaba. Wichtig sei aus technischer Sicht, dass sich der Dax oberhalb der 24.000er-Marke halte. 

USA:  Verluste

An den US-Börsen haben die Anleger am Donnerstag erst einmal Kasse gemacht. Besonders stark erwischte es die Nasdaq-Börse mit den dort konzentrierten Technologiewerten, aber auch Standardwerte gerieten nach dem Vortagsrekord des Dow Jones Industrial unter Druck. Unter den Anlegern geht nun Unsicherheit um, was die Konjunkturlage und weitere Zinssenkungen der US-Notenbank Fed betrifft.

Der Dow verlor 1,65 Prozent auf 47.457,22 Punkte. Dabei rutschte der Leitindex wieder deutlich unter die 48.000-Punkte-Marke, die er am Mittwoch klar hinter sich gelassen hatte. Zuletzt hatte sich der Dow besser entwickelt als seine Indexkollegen. Am Donnerstag im Vergleich sackte der technologielastige Auswahlindex sackte um 2,05 Prozent auf 24.993,46 Zähler ab. Der marktbreite S&P 500 fiel um 1,66 Prozent auf 6.737,49 Punkte.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones48.254+ 0,68 Prozent
S&P 5006.850+ 0,06 Prozent
Nasdaq 23.406- 0,26 Prozent

Asien: Verluste

Im Sog schwacher US-Börsen haben die wichtigsten Aktienmärkte Asiens am Freitag nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank im späten Handel um 1,9 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um 1,3 Prozent, während der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen 0,8 Prozent abgab.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22550.376+ 0,30 Prozent
Hang Seng27.073+ 0,45 Prozent
CSI 3004.628- 0,20 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future129,26- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,69+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,11+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1645- 0,14  Prozent
Dollar in Yen154,43+ 0,47 Prozent
Euro in Yen179,84+ 0,42 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent64,01 USD- 0,29  USD
WTI59,72 USD- 0,37  USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR CANCOM AUF 26 (25) EUR - 'HOLD'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SECUNET AUF 236 (233) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HYPOPORT AUF 200 (260) EUR - 'BUY'

CITIGROUP HEBT HENSOLDT AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 101 (106) EUR

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 54 (50) EUR - 'BUY'

UBS SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 32 (35) EUR - 'BUY'

UBS SENKT ZIEL FÜR SIXT-STÄMME AUF 92 (102) EUR - 'BUY'  

Redaktion onvista/dpa-AFX

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
Dow Jones
S
S&P 500
AMD
N
NASDAQ 100
Ö
Ölpreis Brent
Eurokurs (Euro / Dollar)
ASML
N
Nikkei
LVMH
Deutsche Börse
JP Morgan
Ö
Ölpreis WTI
ASML Holding (ADR)
Kering
Euro / Yen (Yenkurs)
H
Hang Seng
D
DAX (Kursindex)
NASDAQ
$
US Dollar/Japanischer Yen
Exosens
029 Group
Deutsche Börse ADR
SP Group

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 13.11.2025
Dax nimmt Rekordhoch ins Visiergestern, 08:23 Uhr · onvista
Dax nimmt Rekordhoch ins Visier
Dax Vorbörse 11.11.2025
Erholungsversuch geht weiter - Shutdown-Ende naht11. Nov. · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Dax Vorbörse 12.11.2025
Dax startet deutlich höher in den Handel12. Nov. · onvista
Dax startet deutlich höher in den Handel
Dax Vorbörse 10.11.2025
Aktienmarkt: Deutliche Gewinne erwartet10. Nov. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden