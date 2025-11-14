W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: HELLA GmbH & Co. KGaA: Ernennung von Prof. Peter Laier zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges
HELLA GmbH & Co. KGaA: Ernennung von Prof. Peter Laier zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung

14.11.2025 / 09:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Lippstadt, 14. November 2025 – Der Gesellschafterausschuss der HELLA GmbH & Co. KGaA („FORVIA HELLA“) hat beschlossen, Herrn Bernard Schäferbarthold mit Wirkung zum Ablauf des 15. Februar 2026 als Vorsitzenden der Geschäftsführung von FORVIA HELLA durch Herrn Prof. Laier, ehemaliges Vorstandsmitglied der ZF Group, zu ersetzen.

Ende der Insiderinformation

14.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Hella

