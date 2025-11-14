EQS-DD: 029 Group SE: Leon Sander, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



14.11.2025 / 18:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Leon Nachname(n): Sander

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Geschäftsführender Direktor & Mitglied des Verwaltungsrats

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

029 Group SE

b) LEI

894500HTWHCWL0NSS150

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2LQ2D0

b) Art des Geschäfts

Verkauf Geschäft eines Vermögensverwalters

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 30,00 EUR 5.910,00 EUR 29,00 EUR 2.987,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 29,66 EUR 8.897,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

