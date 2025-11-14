EQS-News: Bechtle zurück auf Wachstumskurs

EQS-News: Bechtle AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen

Bechtle zurück auf Wachstumskurs



14.11.2025 / 07:30 CET/CEST

Bechtle zurück auf Wachstumskurs

Geschäftsvolumen steigt im dritten Quartal um 8,4 %

Internationales Geschäft wächst um 17,0 %

EBT liegt mit 80,5 Mio. € über Vorjahr

Prognose für Gesamtjahr bestätigt

Neckarsulm, 14. November 2025 – Die Bechtle AG konnte im dritten Quartal 2025 bei Geschäftsvolumen, Umsatz und Ergebnis zum Teil deutliches Wachstum verzeichnen und ist damit zurück auf einem klaren Wachstumskurs. Das Geschäftsvolumen stieg um 8,4 % auf 2.048,7Mio.€. Insbesondere international konnte Bechtle mit einem Plus von 17,0 % sehr stark zulegen. Der Umsatz kletterte konzernweit um 5,1 % auf 1.588,2 Mio. €. Das Vorsteuerergebnis (EBT) erhöhte sich um 2,4 % auf 80,5 Mio. € (Vorjahr: 78,6 Mio. €). Gegenüber dem zweiten Quartal ist das eine Verbesserung um 20,5 %. Zum 30. September 2025 beschäftigte der IT-Dienstleister 16.300 Menschen. Der Anstieg um 692 Personen gegenüber dem Vorjahr ist ausschließlich akquisitionsbedingt.

Besonders hohe Wachstumsraten beim Geschäftsvolumen zeigten die Gesellschaften in BeNeLux, in Großbritannien und in Spanien. Aber auch Ländermärkte mit schwierigeren Rahmenbedingungen wie Deutschland, Frankreich oder die Schweiz zeigten im dritten Quartal eine positive Entwicklung. Dieser Trend hat sich nach Quartalsende auch im Oktober fortgesetzt. „Wenn wir uns die einzelnen Quartale im Geschäftsjahr 2025 ansehen, ist ein klarer positiver Trend ersichtlich. Die Talsohle haben wir bereits durchschritten und sind zurück auf dem Wachstumspfad“, so Dr.Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der

Bechtle AG.

Ergebnisentwicklung wieder positiv

Auch beim Blick auf das Ergebnis hat Bechtle die Trendwende geschafft. Das Vorsteuerergebnis lag im dritten Quartal bei 80,5 Mio. € und damit um 2,4 % über dem Vorjahr. Die Verbesserung gegenüber dem zweiten Quartal beträgt 20,5 %. Der Anstieg der Kosten konnte weiter eingedämmt werden und ist im Bereich des Umsatzwachstums. Stärker angestiegen sind mit 14,6 % die Abschreibungen, was hauptsächlich auf Investitionen in die Zukunft von Bechtle und die getätigten Akquisitionen zurückzuführen ist.

Starke Finanzposition

Der operative Cashflow zeigt weiterhin eine positive Entwicklung. Er lag nach neun Monaten bei 149,1Mio. €. Die bereits in den Vorjahren eingeleiteten Maßnahmen im Rahmen des Cashflow-Managements zeigen nachhaltig Wirkung. Nach wie vor ist die Liquiditätssituation bei Bechtle äußerst komfortabel und gibt dem Unternehmen genügend Spielraum für weiteres Wachstum.

Mitarbeitendenzahl steigt aufgrund von Akquisitionen

Zum 30. September 2025 beschäftigte Bechtle konzernweit 16.300 Mitarbeitende. Der Anstieg von 4,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal ist ausschließlich akquisitionsbedingt. Rein organisch sank die Zahl der Mitarbeitenden leicht um 1,6 %. Bechtle hat die natürliche Fluktuation genutzt und freiwerdende Stellen nicht unmittelbar neu besetzt. Ausbildung bleibt indes ein Schwerpunkt der Personalarbeit bei Bechtle. Mit dem Ausbildungsstart im September ist die Anzahl der Auszubildenden und dual Studierenden im Vergleich zum Vorquartal angestiegen und lag zum 30. September 2025 bei 853 jungen Menschen.

Prognose bestätigt

Die gesamtwirtschaftliche Lage ist weiterhin angespannt. Insbesondere in unseren Ländermärkten Deutschland und Frankreich dämpft die schwache wirtschaftliche Entwicklung nach wie vor die Investitionsneigung vieler Kunden. Im dritten Quartal konnte Bechtle allerdings in Teilbereichen bereits eine gewisse Belebung sehen. Unsere weiteren internationalen Ländermärkte entwickeln sich unverändert sehr erfreulich. Der Vorstand rechnet für das vierte Quartal mit einer weiteren Verstärkung der zuletzt bereits positiven Geschäftsentwicklung. Die ersten operativen Zahlen für den Oktober unterlegen diese Erwartung. Wir bestätigen daher unsere Prognose vom März 2025. Beim Geschäftsvolumen und beim Umsatz bewegen wir uns nach dem dritten Quartal im Rahmen unserer Erwartungen. Für das Erreichen unserer EBT-Ziele für das Gesamtjahr ist im vierten Quartal ein EBT-Wachstum von knapp 25% erforderlich. „Uns ist durchaus bewusst, dass die erwartete Ergebnissteigerung im vierten Quartal ambitioniert ist. Wir haben aber auch in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass Bechtle in der Lage ist, einen sehr starken Endspurt zu zeigen. Der Trend im Oktober stimmt uns optimistisch“, sagt Dr. Thomas Olemotz.

Bechtle Kennzahlen 3. Quartal und neun Monate 2025

Q3/2025 Q3/2024 +/- 9M/2025 9M/2024 +/- Geschäftsvolumen Tsd. € 2.048.723 1.889.607 +8,4% 5.941.327 5.672.112 +4,7% Umsatz Tsd. € 1.588.185 1.511.255 +5,1% 4.536.399 4.489.486 +1,0% Deutschland Tsd. € 891.975 913.651 -2.4% 2.562.014 2.664.320 -3,8% International Tsd. € 696.210 597.604 +16,5% 1.974.385 1.825.166 +8,2% IT-SH & MS Tsd. € 927.914 959.271 -3,3% 2.690.572 2.811.127 -4,3% IT-E-Commerce Tsd. € 660.271 551.984 +19,6% 1.845.827 1.678.359 +10,0% EBIT Tsd. € 83.477 80.749 +3,4% 208.999 249.582 -16,3% IT-SH & MS Tsd. € 59.114 58.324 +1,4% 141.016 163.449 -13,7% IT-E-Commerce Tsd. € 24.363 22.425 +8,6% 67.983 86.133 -21,1% EBIT-Marge % 5,3 5,3 4,6 5,6 EBT Tsd. € 80.473 78.550 +2,4% 202.551 244.344 -17,1% EBT-Marge % 5,1 5,2 4,5 5,4 Ergebnis nach Steuern der Aktionäre der Bechtle AG Tsd. € 57.518 56.103 +2,5% 144.049 174.300 -17,4% Unverwässertes Ergebnis

je Aktie € 0,45 0,44 +2,5% 1,14 1,38 -17,4% Operativer Cashflow Tsd. € 124.908 148.267 -15,8% 149.117 289.436 -48,5% Mitarbeitende (zum 30.09.) 16.300 15.608 +4,4%

30.09.2025 31.12.2024 +/- Liquidität1 Tsd. € 508.339 716.202 -29,0% Eigenkapitalquote % 47,9 45,4

1 inkl. Geld- und Wertpapieranlagen

***

Die Quartalsmitteilung zum dritten Quartal 2025 steht unter bechtle.com/finanzberichte als Download für Sie bereit.

Über Bechtle:

Bechtle ist einer der führenden IT-Dienstleister in Europa. Wir gestalten zukunftsfähige IT-Architekturen – von klassischer IT-Infrastruktur über Digitalisierung, Multi Cloud, Modern Workplace und Security bis Künstliche Intelligenz und Managed Services. Wir bieten unseren Kunden zusätzlich intelligente Finanzierungen und die Realisierung nachhaltiger Konzepte wie Bechtle Circular IT. Mit unseren Tochterunternehmen zählen wir zu den führenden Spezialisten für Business Applications, allen voran PLM und ERP. Unsere Multichannel-Strategie verbindet persönliche Betreuung an über 120 Standorten in 14 europäischen Ländern mit digitalen Services und globaler Zusammenarbeit. Wir sind mit 16.300 Mitarbeitenden immer in der Nähe unserer Kunden – ob Mittelstand, Konzern oder PublicSector. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2024 lag der Umsatz bei 6,31 Mrd. €. Mehr unter: bechtle.com.

Kontakt

Investor Relations Corporate Communications & Brand Management Martin Link Sabine Brand martin.link@bechtle.com sabine.brand@bechtle.com Tel.: +49 7132 981-4149 Tel.: +49 7132 981-4115

