EQS-News: LR Health & Beauty SE leitet ein Written Procedure im Rahmen seiner ausstehenden Anleihe 2024/2028 ein

LR Health & Beauty SE leitet ein Written Procedure im Rahmen seiner ausstehenden Anleihe 2024/2028 ein



14.11.2025

Ahlen, 14. November 2025 – LR Health & Beauty SE (die „Gesellschaft”) hat am 20. Oktober 2025 bekanntgegeben, dass der Vorstand einen etwaigen Verstoß gegen den Leverage Covenant, der die Gesellschaft unter den Anleihebedingungen (die „Anleihebedingungen”) der Anleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013149658) (die „Anleihe“) verpflichtet, zum Stichtag 30. September 2025 ein Verhältnis einer Nettoverschuldung zum EBITDA von 4,50:1 (der „Leverage Covenant”) zu haben, festgestellt hat.

Heute hat der Vorstand der Gesellschaft beschlossen, ein schriftliches Verfahren (das „Written Procedure“) unter den Gläubigern der Anleihen (die „Anleihegläubiger“) gemäß den Anleihebedingungen einzuleiten.

Für den Zeitraum bis einschließlich 28. Februar 2026 erklären sich die Anleihegläubiger damit einverstanden, vorübergehend auf die Geltendmachung von Verstößen und/oder Events of Default zu verzichten, die sich ergeben aus (i) der Nichteinhaltung des Maintenance Tests (einschließlich etwaiger Verstöße gegen den Leverage Covenant) und (ii) einer Stundung der im November 2025 und Februar 2026 gemäß der Anleihe fälligen Zinszahlungen bis zu einem späteren Datum, das noch in einem Restrukturierungsvorschlag (Restructuring Proposal) vorbehaltlich der Zustimmung der Anleihegläubiger festgelegt wird. Eine Mitteilung zu dem Written Procedure (Notice of the Written Procedure) einschließlich Abstimmungsanweisungen wurde heute vom Agenten gemäß den Anleihebedingungen an die direkten eingetragenen Eigentümer und eingetragenen Bevollmächtigten (nominees) der Anleihen versandt.

Der letzte Tag für die Abstimmung zum Written Procedure ist der 28. November 2025, und der Stichtag für die Stimmrechtsausübung (Voting Record Date) ist der 17. November 2025. Das Written Procedure kann jedoch vor Ablauf der Antwortfrist beendet werden, wenn die erforderliche Mehrheit erreicht wurde.

Die Mitteilung zu dem Written Procedure (Notice of the Written Procedure) und weitere Einzelheiten sind auf der Website des Unternehmens unter https://ir.lrworld.com/de/anleihe/ abrufbar.





LR Gruppe

Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool „LR neo“ der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business.

LR ist seit 1985 als „People Business“, bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.

Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.

Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.

Aktuell zählt LR rund 1.200 Mitarbeiter und hunderttausende registrierte Community-Mitglieder.





Kontakt:

PR Kontakt:

LR Health & Beauty SE

Almut Kellermeyer

Head of Corporate Communication

Kruppstraße 55

59227 Ahlen

Tel.: +49(0)2382 7658-106

E-Mail: a.kellermeyer@LRworld.com

https://ir.lrworld.com/

IR Kontakt:

cometis AG

Thorben Burbach

Unter den Eichen 7 | Gebäude D

65195 Wiesbaden

Tel.: +49(0)611 - 205855-23

Fax: +49(0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de

