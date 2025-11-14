EQS-NVR: Nagarro SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Nagarro SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Nagarro SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
14.11.2025 / 08:57 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
|Nagarro SE
Baierbrunner Straße 15
81379 München
Deutschland
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Stand zum / Datum der Wirksamkeit
|Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
|X
|Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
|14.11.2025
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
|12922297
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Internet:
|www.nagarro.com
|Ende der Mitteilung
2229840 14.11.2025 CET/CEST