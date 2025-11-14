EQS-PVR: Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Accentro Real Estate AG
Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
14.11.2025 / 15:49 CET/CEST
Die System 2 Master Fund Limited, Grand Cayman, Kaimaninseln hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 12.11.2025 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle vom 24.10.2025 über Folgendes informiert:
- Die Investition dient der Umsetzung unserer strategischen Ziele.
- Wir beabsichtigen nicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate durch Kauf oder auf andere Weise weitere Stimmrechte zu erwerben.
- Wir beabsichtigen nicht (behalten uns jedoch das Recht vor), Einfluss auf die Bestellung oder Abberufung von Mitgliedern der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane des Emittenten zu nehmen.
- Wir beabsichtigen keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur des Unternehmens, insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Eigen- und Fremdkapital und der Dividendenpolitik.
- Was die Herkunft der Mittel betrifft, so wird das Kapital zu 100 % durch Eigenkapital finanziert.
