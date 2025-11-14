Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 14.11.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 14. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Allgeier
|Bericht 3. Quartal 2025
|Allianz
|Bericht 3. Quartal 2025
|Apex Critical Metals
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Bavarian Nordic
|Bericht 3. Quartal 2025
|Bechtle
|Bericht 3. Quartal 2025
|Bit Digital
|Bericht 3. Quartal 2025
|Borussia Dortmund BVB
|Bericht 1. Quartal 2026
|HIVE Digital Technologies
|Bericht 2. Quartal 2026
|Lang & Schwarz
|Bericht 3. Quartal 2025
|Nagarro
|Bericht 3. Quartal 2025
|Nibe Industrier B
|Bericht 3. Quartal 2025
|Quantum Computing
|Bericht 3. Quartal 2025
|Siemens Energy
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Swiss Re
|Bericht 3. Quartal 2025
|T1 Energy
|Bericht 3. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
