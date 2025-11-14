W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 14.11.2025

onvista · Uhr
BatterienErneuerbare Energien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 14. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Artikel teilen:
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AllgeierBericht 3. Quartal 2025
AllianzBericht 3. Quartal 2025
Apex Critical MetalsBericht Geschäftsjahr 2025
Bavarian NordicBericht 3. Quartal 2025
BechtleBericht 3. Quartal 2025
Bit DigitalBericht 3. Quartal 2025
Borussia Dortmund BVBBericht 1. Quartal 2026
HIVE Digital TechnologiesBericht 2. Quartal 2026
Lang & SchwarzBericht 3. Quartal 2025
NagarroBericht 3. Quartal 2025
Nibe Industrier BBericht 3. Quartal 2025
Quantum ComputingBericht 3. Quartal 2025
Siemens EnergyBericht Geschäftsjahr 2025
Swiss ReBericht 3. Quartal 2025
T1 EnergyBericht 3. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens Energy
Allianz
T1 Energy
Apex Critical Metals
Bechtle
Borussia Dortmund BVB
Swiss Re
Quantum Computing
HIVE
Lang & Schwarz
Nagarro
Nibe Industrier B
Bit Digital
Allgeier
Bavarian Nordic

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.11.2025gestern, 06:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.11.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.11.202512. Nov. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.11.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 11.11.202511. Nov. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 11.11.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 10.11.202510. Nov. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 10.11.2025
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden