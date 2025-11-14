IRW-News: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel: Crawford-Nickelprojekt von Kanadas Regierung an das Major Projects Office verwiesen

IRW-PRESS: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel: Crawford-Nickelprojekt von Kanadas Regierung an das Major Projects Office verwiesen

Timmins, Ontario - 14. November 2025 - Canada Nickel Company Inc. (Canada Nickel oder das Unternehmen) (TSXV: CNC; OTCQX: CNIKF) (- https://www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-insight-into-the-nickel-market-and-complete-project-financing-coming-soon/ -) freut sich bekannt zu geben, dass sein Flaggschiff-Projekt Crawford Nickel (Crawford oder das Crawford-Projekt) offiziell an das Major Projects Office der kanadischen Regierung verwiesen wurde. Das Unternehmen freute sich, diese wichtige Ankündigung von Tim Hodgson, Minister für Energie und natürliche Ressourcen, am 13. November 2025 in seiner regionalen Zentrale in Timmins bekannt zu geben.

Die Zukunft Kanadas hängt von den heutigen Entscheidungen ab. Durch Investitionen in kritische Mineralien und Infrastruktur zum Aufbau der Nation legen wir den Grundstein für eine stärkere, widerstandsfähigere Wirtschaft, die in einer kohlenstoffarmen Welt eine führende Rolle einnehmen kann, sagte Minister Hodgson. Projekte wie Crawford zeigen, wie Kanada die saubere Wirtschaft im eigenen Land und für unsere Verbündeten vorantreiben, Tausende von hochbezahlten Arbeitsplätzen schaffen und dabei die Umwelt und die Rechte der Ureinwohner respektieren kann.

Wir sind ermutigt und zutiefst dankbar für diese Anerkennung der strategischen Bedeutung des Crawford-Projekts, sagte Mark Selby, CEO von Canada Nickel. Wir schätzen die Führungsrolle der kanadischen Regierung bei der Förderung von Projekten von nationaler Bedeutung mit der gebotenen Koordination und Dringlichkeit.

Selby fuhr fort: Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Regierung und dem Major Projects Office, um die Finanzierung und Genehmigungen zu erhalten, die erforderlich sind, um bis Ende nächsten Jahres mit dem Bau des Projekts zu beginnen. Mit der abgestimmten Unterstützung von Bund und Provinz kann unser erfahrenes Managementteam die Entwicklung von Crawford weiter vorantreiben und den Timmins Nickel District als wichtige sichere heimische Quelle für kritische Mineralien - Nickel, Kobalt und Nordamerikas einzige heimische Chromquelle - erschließen, während gleichzeitig starke Partnerschaften mit den indigenen Völkern gefördert und Kanadas Ziele in Bezug auf saubere Energie und Klimaschutz umgesetzt werden.

Das Crawford-Projekt liegt nördlich von Timmins und profitiert von einem direkten Zugang zu Strom-, Straßen- und Schieneninfrastruktur. Es wird gemeinsam mit den langjährigen Partnern des Unternehmens aus den First Nations in der Region entwickelt. Neben der Erschließung einer der weltweit größten Nickelreserven Siehe Crawford Nickel Sulphide Project NI 43-101 Technical Report and Feasibility Study (Technischer Bericht und Machbarkeitsstudie zum Projekt Crawford Nickel Sulphide gemäß NI 43-101), unabhängig erstellt von Ausenco Engineering Canada Inc. und verfügbar auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil des Unternehmens.

hat Canada Nickel mit seinem proprietären IPT-Karbonatisierungsverfahren eine innovative Technologie zur Kohlenstoffabscheidung entwickelt. Nach seiner Inbetriebnahme wird das Crawford-Projekt voraussichtlich auch zu einer der größten Kohlenstoffspeicheranlagen Kanadas werden und damit einen bedeutenden Beitrag zu den ökologischen und wirtschaftlichen Zielen leisten und gleichzeitig den langfristigen Wohlstand im Norden Ontarios und im ganzen Land fördern.

Eine unabhängige wirtschaftliche Bewertung schätzt das BIP für Kanada während der Lebensdauer der Mine auf 70 Milliarden Dollar, was etwa 185.000 Personenjahren Beschäftigung entspricht, darunter etwa 1.000 Vollzeitstellen und 3.000 indirekte und induzierte Arbeitsplätze. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung vom 15. Oktober 2025 zur Studie über die wirtschaftlichen Auswirkungen. Die Studie über die wirtschaftlichen Auswirkungen basiert auf Informationen aus der im November 2023 veröffentlichten Machbarkeitsstudie des Unternehmens.

Über Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickelsulfid-Projekten voran, um Nickel für den schnell wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Edelstahl zu liefern.

Canada Nickel stützt sich derzeit auf sein zu 100 % unternehmenseigenes Flaggschiffprojekt Crawford Nickel Sulphide im aufstrebenden Nickelgebiet Timmins. Canada Nickel Company hat in mehreren Ländern die Eintragung der Marken NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM beantragt und arbeitet an der Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von CO2-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten. Canada Nickel bietet Anlegern die Möglichkeit, in Ländern mit geringem politischen Risiko in Nickel zu investieren.

Qualifizierte Person

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine qualifizierte Person im Sinne der National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Medienanfragen bitte an:

In Europa

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

