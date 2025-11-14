IRW-News: Fast Finance 24 Holding AG: Beteiligung Fast Finance Pay Corp. meldet starkes Wachstum im dritten Quartal 2025

IRW-PRESS: Fast Finance 24 Holding AG: Beteiligung Fast Finance Pay Corp. meldet starkes Wachstum im dritten Quartal 2025

Berlin (IRW-Press/14.11.2025) - Berlin, 14. November 2025 Die Fast Finance 24 Holding AG (ISIN: DE000A1PG508) informiert über die aktuellen Geschäftszahlen ihrer US-Beteiligung Fast Finance Pay Corp. (OTC Nasdaq: FFPP) für das dritte Quartal 2025. Das Unternehmen verzeichnete im Zeitraum per 30. September 2025 ein signifikantes Umsatz- und Ergebniswachstum sowie eine substanzielle Stärkung der Bilanz.

Geschäftsergebnisse für die drei Monate bis zum 30. September 2025:

Der Umsatz belief sich auf 3,1 Mio. US-Dollar, ein Anstieg von 241 % gegenüber 912 Tsd. US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.

Der Bruttogewinn lag bei 2,4 Mio. US-Dollar, verglichen mit 341 Tsd. US-Dollar im Vorjahresquartal.

Das Nettoergebnis (vor Abschreibungen) betrug 664 Tsd. US-Dollar, nach einem Verlust von 941 Tsd. US-Dollar im dritten Quartal 2024.

Das Eigenkapital zum 30. September 2025 lag bei 15,5 Mio. US-Dollar, verglichen mit 8,6 Mio. US-Dollar zum 31. Dezember 2024. Damit stärkt FFPP seine Bilanz erheblich und schafft strukturelle Voraussetzungen für das angestrebte Uplisting an eine höhere US-Börse.

Neben dem finanziellen Wachstum treibt FFPP auch die technologische Weiterentwicklung ihrer Plattformen voran. Der OK.secure-Messenger wird kontinuierlich um Funktionen erweitert und kombiniert bereits heute Chat, Videoanrufe, Dateiaustausch und eine integrierte Krypto-Wallet in einer Anwendung. Zudem wurde mit OK.secure AI eine dialogfähige KI-Lösung implementiert, die nahtlos in den Messenger eingebettet ist und Nutzer im Alltag intelligent unterstützt. Mit der bevorstehenden Einführung von IBAN-fähigem E-Banking und VISA-Debitkarten direkt in der App wie kürzlich angekündigt verbindet sich mit OK.secure zudem eine sehr hohe Wachstumserwartung, insbesondere im europäischen Markt.

Weitere geplante Produkte wie OK.secure Smart Storage eine neue Generation cloudbasierter, kommunikationsintegrierter Speicherlösungen sollen sowohl Privat- als auch Geschäftsanwender adressieren.

Sören Jensen, Vorsitzender der Fast Finance 24 Holding AG, kommentiert: "Unsere Beteiligung Fast Finance Pay Corp. zeigt eindrucksvoll, wie technologischer Fortschritt und wirtschaftlicher Erfolg zusammenwirken. Das starke Umsatz- und Ergebniswachstum im dritten Quartal, verbunden mit einem deutlich gestärkten Eigenkapital, unterstreicht den Wert dieser Beteiligung. Besonders die dynamische Weiterentwicklung der OK.secure-Plattform mit KI-Integration und neuen Anwendungsfeldern ist ein echter Treiber für weiteres Wachstum sowohl funktional als auch finanziell."

Den vollständigen Bericht finden Sie hier:

https://ok-secure.com/filings/

Pressekontakt:

Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 7262 1234-4, F. +49 (0)30 7262 1234-1, E-Mail: investors@ff24.com,

http://www.fastfinance24.com/de/

Die Fast Finance 24 Holding AG

ist ein an der Börse gelistetes Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf Internet-Unternehmen, die global ausgerichtet sind. Die Hauptbereiche ihrer Interessen sind Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG sucht ständig nach Ergänzungen für ihr bestehendes Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an der Börse Frankfurt gehandelt.

(Ende)

Aussender: Fast Finance 24 Holding AG

Adresse: Uhlandstraße 165, 10719 Berlin

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Sören Jensen

Tel.: +49 30 7262 1234-4

E-Mail: investors@ff24.com

Website: www.fastfinance24.com

ISIN(s): DE000A1PG508 (Aktie)

Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

