Luxuskonzern Richemont mit Wachstum und Gewinnsprung

Zürich (Reuters) - Beim Luxusgüterhersteller Richemont zieht das Geschäft an.

Im ersten Halbjahr 2025/26 stieg der Umsatz des Herstellers von Cartier-Schmuck und IWC-Uhren in Lokalwährungen um zehn Prozent auf 10,6 Milliarden Euro, wie das Schweizer Unternehmen am Freitag mitteilte. Der Nettogewinn vervielfachte sich auf 1,81 (Vorjahresperiode: 457 Millionen) Milliarden Euro. In der Vorjahresperiode hatte eine Wertberichtigung von 1,3 Milliarden Euro in Zusammenhang mit dem Verkauf des langjährigen Sorgenkindes Yoox Net-a-Porter (YNAP) den Gewinn gedrückt. Richemont übertraf in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 die Markterwartungen. Analysten hatten einer Umfrage von Visible Alpha zufolge mit einem Nettogewinn von 1,72 Milliarden Euro gerechnet.

(Bericht von Oliver Hirt und John Revill, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)