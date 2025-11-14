Niedersachsen: Geflügelpest in Großbetrieb mit 436.000 Tieren nachgewiesen

NORDHORN (dpa-AFX) - Im Landkreis Grafschaft Bentheim ist in einem Großbetrieb mit insgesamt 436.000 Tieren die Geflügelpest nachgewiesen worden. Das Friedrich-Loeffler-Institut habe in einem der Ställe mit Legehennen die hochansteckende Virusvariante des Typs H5N1 festgestellt, sagte eine Sprecherin des Landkreises.

Offen ist nun, wie viele Tiere aus Gründen des Seuchenschutzes getötet werden müssen. Die Krankheit sei nur in einem Stall festgestellt worden. Insgesamt gehören zu dem Betrieb neun Ställe mit Legehennen und ein Stall mit rund 83.000 Junghennen. Das weitere Vorgehen bespreche der Landkreis jetzt mit dem Landwirtschaftsministerium in Hannover, sagte die Sprecherin.

Im Regelfall müsste nach EU-Regularien der gesamte Tierbestand des Betriebs getötet werden. Ausnahmen sind aber möglich, wenn sichergestellt werden kann, dass sich die Krankheit nicht auf die anderen Ställe übertragen kann. Das Monitoring der verbliebenen Tiere und ihre Beprobung müssten dann deutlich hochgefahren werden, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Ob eine solche Ausnahme möglich sei, werde nun geprüft.

"Ein Ausbruch in einem Betrieb dieser Größenordnung stellt eine besondere Herausforderung für uns dar", sagte der Kreisveterinär Hermann Kramer. Es gehe um das Leben von tausenden Tieren./eks/DP/men