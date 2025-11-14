W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

14.11.2025
Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG

14.11.2025 / 13:06 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

     Unternehmen:               CEWE Stiftung & Co. KGaA
     ISIN:                      DE0005403901

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      14.11.2025
     Kursziel:                  148,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Q3 mit saisonal typischem Ergebnis

CEWE hat mit den am 13.11. vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal 2025 den
robusten Wachstumskurs bestätigt und die Jahresplanung bekräftigt.

[Tabelle]
Rekordumsatz im Q3 - Fotofinishing bleibt Wachstumsmotor: Der Gruppenumsatz
stieg im Q3 um +6,1% yoy auf 174,4 Mio. EUR (Q3/24: 164,3 Mio. EUR) und
markierte damit einen neuen Höchstwert. Das EBIT lag mit -0,4 Mio. EUR auf
dem erwarteten, saisonal typischen Niveau (Q3/24: -0,1 Mio. EUR), da die
zusätzlichen Deckungsbeiträge aus dem Umsatzwachstum gezielt in
Marketingmaßnahmen (+2,1 Mio. EUR) zur Vorbereitung des Weihnachtsgeschäfts
reinvestiert wurden. Das Fotofinishing bleibt klarer Wachstumstreiber. Der
Umsatz stieg im Q3 um +6,7% yoy auf 145,3 Mio. EUR (Q3/24: 136,1 Mio. EUR).
Treiber waren ein Volumenanstieg bei Fotos (+6,8% yoy auf 579 Mio. Stück)
sowie ein starkes Plus beim CEWE FOTOBUCH (+7,3% yoy auf 1,325 Mio.
Exemplare). Besonders erfreulich ist die fortgesetzte Premiumisierung: Der
Umsatz mit Fotobüchern legte sogar um +8,9% zu, getragen von höherwertigen
Produktvarianten. Das EBIT im Segment lag mit 0,1 Mio. EUR auf einem für Q3
typischen Niveau (Q3/24: 0,4 Mio. EUR). Belastend wirkten höhere
Personalkosten (+3,4 Mio. EUR) aus Tarifanpassungen und Neueinstellungen
sowie die zusätzlichen Marketingaufwendungen in Vorbereitung des Q4. Dennoch
zeigt sich, dass CEWE durch Innovationen (neue Cover-Designs,
Adventskalender, Kalenderformate) und eine starke Markenposition die
Nachfragebasis weiter ausbauen kann.

KOD schwächelt ergebnisseitig, Retail legt zu: Der Bereich Kommerzieller
Online-Druck (KOD) erzielte im Q3 ein Umsatzplus von +2,0% yoy auf 21,5 Mio.
EUR (Q3/24: 21,1 Mio. EUR). Das EBIT lag mit -0,2 Mio. EUR leicht unter
Vorjahr (0,0 Mio. EUR). Belastend wirkten die schwache Nachfrage im
deutschen Markt sowie Investitionen in internationale Märkte. Perspektivisch
soll die Hybrid-Produktion in Dresden (Offset + Digitaldruck)
Effizienzgewinne ermöglichen. Der Einzelhandel steigerte den Umsatz im Q3 um
+7,1% yoy auf 7,6 Mio. EUR (Q3/24: 7,1 Mio. EUR) und erreichte ein
ausgeglichenes EBIT (0,0 Mio. EUR vs. -0,1 Mio. EUR im Vorjahr). Besonders
positiv entwickelte sich das Geschäft in Norwegen und Polen mit Fokus auf
Premium-Produkte.

Das Management bestätigte die Jahresziele für Umsatz (835-865 Mio. EUR) und
EBIT (84-92 Mio. EUR). Aus unserer Sicht ist diese Guidance konservativ. Wir
liegen mit unserer Umsatzprognose rund 10 Mio. EUR über dem oberen Ende der
Unternehmens-Guidance und erachten diesen Wert angesichts der bisherigen
Entwicklungen bis Q3 und der operativen Dynamik insbesondere im
Fotofinishing als gut erreichbar.

Fazit: CEWE bleibt mit einem klar wachsenden Kerngeschäft im Fotofinishing
auf Kurs. Die temporäre Schwäche im KOD wird durch die robuste Nachfrage
nach Fotoprodukten überkompensiert. Mit hoher Bilanzqualität,
Innovationskraft und einer attraktiven Bewertung (EV/EBITDA 2025e ~4,1)
bleibt die Aktie aussichtsreich. Wir bestätigen unser Kaufen-Votum mit einem
unveränderten Kursziel von 148,00 EUR.



