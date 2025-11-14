Original-Research: Diversified Energy PLC (von First Berlin Equity Research G...

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Diversified Energy PLC - from First Berlin Equity
Research GmbH

14.11.2025 / 12:30 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Diversified Energy
PLC

     Company Name:                Diversified Energy PLC
     ISIN:                        GB00BYX7JT74

     Reason for the research:     Q3 results
     Recommendation:              Buy
     from:                        14.11.2025
     Target price:                GBp2600
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Simon Scholes


First Berlin Equity Research has published a research update on Diversified
Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY
rating and increased the price target from GBp 1700.00 to GBp 2600.00.

Abstract:
Q3/25 hedged adjusted EBITDA before land sales more than doubled to USD212m
(FBe: USD219m; Q3/24: USD104m) as hedged revenue (+80% due mainly to the
Maverick acquisition) outpaced recurring opex (+62%). Gains from land sales
came in at USD74m (FBe: USD8m; Q3/24: USD11m) compared with USD70m in H1/25
(H1/24: USD7m). DEC's 2.3m acre undeveloped land position in Texas, New
Mexico and Oklahoma suggests that land sales will remain an important part
of DEC's P&L in coming years. Based on the strong Q3/25 performance,
management has raised 2025 hedged adjusted EBITDA guidance from
USD825m-USD875m to USD900m-USD925m. Leverage fell 20% during 9M/25 and at
2.4x is now within the group's target range of 2.0x-2.4x for the first time
since end-March 2024, and so we expect DEC's multi-basin roll-up strategy to
continue apace. The commodity pricing outlook also looks benign. Futures
curves indicate a 2026 average price for DEC's current commodity basket of
5% above the 2025 level. Later this month DEC will transfer its primary
listing to the New York Stock Exchange. The move will optimise the
positioning of the DEC share for inclusion in US equity indices and exchange
traded funds and in our view will help narrow the valuation discount to
larger US peers. We have raised our price target to GBp2,600 (previously:
GBp1,700) and maintain our Buy recommendation. Upside: 130%.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Diversified Energy
PLC (ISIN: GB00BYX7JT74) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt
seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von GBp 1700,00 auf GBp
2600,00.

Zusammenfassung:
Das gesicherte bereinigte EBITDA vor Grundstücksverkäufen hat sich im
dritten Quartal 2025 auf USD212 Mio. mehr als verdoppelt (FBe: USD219 Mio.;
Q3/24: USD104 Mio.), da die abgesicherten Umsatzerlöse (+80 %, hauptsächlich
aufgrund der Übernahme von Maverick) die wiederkehrenden Betriebsausgaben
(+62 %) überstiegen. Die Gewinne aus Grundstücksverkäufen beliefen sich auf
USD74 Mio. (FBe: USD8 Mio.; Q3/24: USD11 Mio.) gegenüber USD70 Mio. im
ersten Halbjahr 2025 (H1/24: USD7 Mio.). Die 2,3 Millionen Morgen unbebauter
Grundstücke von DEC in Texas, New Mexico und Oklahoma lassen darauf
schließen, dass Grundstücksverkäufe auch in den kommenden Jahren ein
wichtiger Bestandteil der Gewinn- und Verlustrechnung von DEC bleiben
werden. Aufgrund der starken Ergebnisse im dritten Quartal 2025 hat das
Management die Prognose für das gesicherte bereinigte EBITDA für 2025 von
USD825 Mio. bis USD875 Mio. auf USD900 Mio. bis USD925 Mio. angehoben. Die
Verschuldungsquote sank in den ersten neun Monaten 2025 um 20% und liegt mit
2,4 nun erstmals seit Ende März 2024 innerhalb der Zielbandbreite der Gruppe
von 2,0 bis 2,4. Wir gehen daher davon aus, dass DEC seine
Multi-Basin-Roll-up-Strategie zügig fortsetzen wird. Auch die Aussichten für
die Rohstoffpreise sehen günstig aus. Die Terminkurven deuten darauf hin,
dass der Durchschnittspreis für den aktuellen Rohstoffkorb von DEC im Jahr
2026 um 5% über dem Niveau von 2025 liegen wird. Im Laufe dieses Monats wird
DEC seine Hauptnotierung an die New Yorker Börse verlegen. Dieser Schritt
wird die Positionierung der DEC-Aktie für die Aufnahme in US-Aktienindizes
und Exchange Traded Funds optimieren und unserer Ansicht nach dazu
beitragen, den Bewertungsabschlag gegenüber größeren US-Konkurrenten zu
verringern. Wir haben unser Kursziel auf GBp2.600 (zuvor: GBp1.700)
angehoben und behalten unsere Kaufempfehlung bei. Kurspotential: 130%.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8c8264efbbe34191ecde8a610ebfd42f

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

