W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: HomeToGo SE (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: HomeToGo SE - von Montega AG

14.11.2025 / 15:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu HomeToGo SE

     Unternehmen:               HomeToGo SE
     ISIN:                      LU2290523658

     Anlass der Studie:         Initiation of coverage
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      14.11.2025
     Kursziel:                  3,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Aus HomeToGrow wird HomeToPro

HomeToGo ist Europas führender Marktplatz für Ferienunterkünfte, der sich in
den letzten Jahren vom reinen Metasuchdienst zu einem vertikal integrierten
Plattformanbieter entwickelt hat, und der durch die kürzlich abgeschlossene
Akquisition von Interhome nun einen klaren B2B-Fokus aufweist. Die Gruppe
bietet heute Reisenden mehr als 20 Millionen Objekte und
Vermietern/Eigentümern von SaaS-Lösungen bis hin zu
Full-Service-Property-Management alle erforderlichen Dienstleistungen.

Der europäische Markt für Ferienunterkünfte ist Teil des Touristikmarkts
(ca. 11% vom Gesamtmarkt) und weist aktuell ein Marktvolumen von ~33-35 Mrd.
EUR auf, das bis 2030 mit einem CAGR von ~3-4% auf ~40-44 Mrd. EUR anwachsen
soll. Treiber sind Digitalisierung, Workation/Long-Stay-Trends,
Nachhaltigkeitspräferenzen sowie die fortschreitende Professionalisierung
des Angebots. Die Fragmentierung der Anbieterlandschaft schafft zugleich
Konsolidierungsgelegenheiten für digitale Plattformen mit Skalenvorteilen.

Der Markt für Ferienunterkünfte ist stark kompetitiv und durch hohe
Preistransparenz sowie geringe Wechselkosten geprägt. HomeToGo agiert dabei
in einer komplexen Wettbewerbsstruktur, da das Unternehmen in Teilen sowohl
Partner als auch Wettbewerber großer Plattformen wie Booking.com oder
Expedia ist. Der strategische Vorteil liegt in der Kombination aus dem
größten Inventar, vertikaler Integration (Distribution, SaaS, Full-Service)
und KI-gestützter Technologie zur Optimierung von Matching, Pricing und
Auslastung, was insbesondere ein Vorteil gegenüber kleineren und mittleren
Marktteilnehmern ist. Die Interhome-Akquisition stärkt zudem die Gruppe
durch planbare, wiederkehrende Umsätze (>90%) und ermöglicht attraktive
Synergien.

Mit der Akquisition von Interhome hat HomeToGo einen klaren strategischen
Schwenk vollzogen und richtet seinen Fokus künftig auf Profitabilität statt
Umsatzwachstum. Kurzfristig wird die Topline durch den Konsolidierungseffekt
von Interhome (rund 180 Mio. EUR) in den Jahren 2025 und 2026 nochmals
deutlich ansteigen. Auch darüber hinaus wird das B2B-Segment, das bereits
rund 2/3 der Umsätze ausmacht, der zentrale Wachstumsmotor für das
(an)organische Wachstum der Gruppe sein. Der Marktplatz wird 2026 aufgrund
der Verlagerung von Ressourcen hin zum B2B-Geschäft einen Reset erfahren,
dürfte danach auch aufgrund von Synergien weiter wachsen. Für die
Aktienperformance wird jedoch vor allem die Ergebnisentwicklung entscheidend
sein - hier erwarten wir durch Synergien, Cross-Selling-Potenziale und
Effizienzgewinne eine deutliche Verbesserung der Profitabilität und
prognostizieren bereits für 2026 eine Vervielfachung des berichteten EBITDA.

Wir haben die Bewertung von HomeToGo auf Basis eines DCF-Modells vorgenommen
und mithilfe einer Peergroup-Analyse plausibilisiert. Auf Grundlage unserer
Schätzungen für 2026 wird das Unternehmen derzeit mit einem
EV/EBITDA-Multiple von rund 9,5x bzw. 6,3x auf bereinigter EBITDA-Basis
bewertet. Angesichts der zu erwartenden dynamischen Ergebnisentwicklung in
den kommenden Jahren erscheint diese Bewertung aus unserer Sicht äußerst
attraktiv.

Fazit: HomeToGo bietet u.E. durch den eingeleiteten Strategiewechsel zu
planbaren und margenstarken B2B-Erlösen auf dem aktuellen Kursniveau ein
attraktives Risiko-/Chancenprofil. Wir starten daher die Coverage der
HomeToGo SE mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 3,50 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum
umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und
wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht
sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und
fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die
Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden
zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und
Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die
Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum
Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der
Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=37996f7609da4ef67bf10c6b49176320

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=d0fe3ae9-c162-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2230288 14.11.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
HomeToGo

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden