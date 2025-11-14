Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu strengeren EU-Regelungen für Onlineshops
dpa-AFX · Uhr
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu strengeren EU-Regelungen für: Onlineshops:
"Zuallererst die Verbraucher haben es in der Hand, sich vor dubiosen Ramschanbietern zu schützen. Sie können häufiger beim Händler vor Ort einkaufen, für den schon jetzt die strengen EU-Gesetze gelten. Das kostet beim Shoppen vielleicht etwas mehr, kommt aber der lokalen Wirtschaft und den Innenstädten zugute, über deren Verödung ja gerne geklagt wird."/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Neue RundeZoll-Gespräche zwischen Schweiz und den USA im Tagesverlauf geplantgestern, 12:02 Uhr · dpa-AFX
Teilstillstands der RegierungsgeschäfteShutdown-Ende wahrscheinlicher: US-Senat beschließt Haushalt11. Nov. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungEin Gigant liefert ab – und eröffnet Anlegern neue Chancengestern, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeIst Geldpolitik kein Faktor mehr für Aktien? Die Stunde der Wahrheit naht08. Nov. · Acatis