Siemens Energy erwartet 2026 geringere Belastungen durch US-Zölle

Berlin (Reuters) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy erwartet im neuen Geschäftsjahr geringere Belastungen durch die US-Schutzzölle.

2025 hätten die Belastungen rund 200 Millionen Euro betragen, sagte Finanzchefin Maria Ferraro am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters am Rande der Bilanzpressekonferenz in Berlin. 2026 würden sie geringer ausfallen, aber immer noch in einem niedrigen dreistelligen Millionen-Bereich liegen.

