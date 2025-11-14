TAGESVORSCHAU: Termine am 17. November 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 17. November 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 11:30 DEU: Suss Microtec, Capital Markets Day 14:00 DEU: Deutsche Bank, Investor Deep Dive 2025 14:00 DEU: Siemens Healthineers, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 05:30 JPN: Industrieproduktion 9/25 (endgültig) 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 9/25 08:30 CHE: Industrieproduktion Q3/25 10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig) 12:00 IRL: Handelsbilanz 9/25 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 14:00 POL: Verbraucherpreise 10/25 14:30 USA: Empire State Index 11/25 15:15 USA: Industrieproduktion 10/25 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/25 ONSTIGE TERMINE DEU: Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt» mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Berlin Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 10.45 Rede und Interview Merz 09:00 DEU: Eröffnungskonferenz der «Euro Finance Week» (17.-21.11.) u.a. mit EZB-Vize-Präsident Luis de Guindos, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese, Helaba-Chef Thomas Groß, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp und ING-Deutschland-Chef Lars Stoy. Die Schlussworte der Eröffnungskonferenz spricht Bundeskanzler Friedrich Merz. Frankfurt/Main 11:00 DEU: Medizintechnik-Fachmessen Medica und Compamed, Düsseldorf 13:00 DEU: Pk European Payments Initiative (EPI) zu einem Jahr Zahldienst Wero, Frankfurt/M. ARE: Dubai Airshow, Dubai BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém TUR: Herbsttagung der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, Istanbul

