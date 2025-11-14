Trump will an Weltwirtschaftsforum in Davos teilnehmen

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump wird im kommenden Jahr am Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) im schweizerischen Davos teilnehmen.

Dies teilte ein Vertreter des Weißen Hauses am Donnerstagabend mit. Der Sender Bloomberg News hatte zuvor unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen berichtet, Trump werde mit einer großen Delegation anreisen. Bei dem jährlichen Treffen erörtern Führungskräfte aus Wirtschaft und Politik drängende globale Herausforderungen. Das diesjährige Treffen hatte am 20. Januar begonnen, dem Tag von Trumps Amtseinführung. Er hatte sich daher per Video an die Teilnehmer gewandt.

