US-Notenbanker: Inflation "zu heiß" - Geldpolitik angemessen

New York (Reuters) - Der US-Notenbanker Jeffrey Schmid hat wegen anhaltender Inflationsrisiken erneut seine Ablehnung einer baldigen Zinssenkung signalisiert.

Seine Sorgen über eine "zu heiße" Inflation gingen weit über die alleinigen Effekte von Zöllen hinaus, sagte der Präsident der regionalen US-Notenbank von Kansas City am Freitag. Vielen Experten zufolge dürften die von US-Präsident Donald Trump verhängten hohen Zölle gegen Dutzende Handelspartner die Preise nach oben treiben. Die Fed habe "keinen Grund zur Selbstzufriedenheit" mit Blick auf die Inflationserwartungen, sagte der Währungshüter.

Schmidt war bei der Sitzung im Oktober einer von zwei Fed-Vertretern, die gegen die damalige Zinssenkung votierten. "Ich betrachte die gegenwärtige Ausrichtung der Geldpolitik als lediglich mäßig restriktiv, was meiner Meinung nach auch angemessen ist", sagte Schmid. Seine Äußerungen deuten auf eine kontroverse Debatte bei der nächsten Zinssitzung der Fed am 9. und 10. Dezember hin.

Die Fed hatte die Zinsspanne im Oktober auf 3,75 bis 4,00 Prozent gesenkt. Fed-Chef Jerome Powell erklärte danach, eine weitere Lockerung auf der Sitzung im Dezember sei "keine ausgemachte Sache".

