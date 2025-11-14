Warum der Abverkauf - und worauf achtet jetzt die Wall Street.

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



In der heutigen Ausgabe der Opening Bell geht es weniger um die News seit gestern Abend, sondern vor allem um eine Einordnung des Abverkaufs und um die Frage, worauf die Wall Street jetzt besonders achtet.



00:00 Spezialfolge: Einordnung des (Tech-) Abverkaufs

00:47 Kursverluste Nasdaq | Tech Investitionen USA vs. China

*[01:15 CHART Abverkauf Tech Momentum Werte]

03:31 ETF magnificent Seven

*[03:41 CHART ETF magnificent Seven]

04:07 NASDAQ-100: Schwankung im Wocheneverlauf | Einzelwerte stark gefallen

*[05:57 CHART Einzelwerte]

06:51 Hindenburg Omen: Rück- und Ausblick

*[07:13 CHART Hindenburg Omen]

10:16 Notenbänker zu Dezember-Zinssenkung | K-förmige Wirtschaft

13:24 Faktoren: (fehlende) Wirtschaftsdaten | Anleihemarkt

17:04 NASDAQ-100 tendiert schwächer | Trigger für Abverkauf

*[17:16 CHART NASDAQ-100]

19:41 Ausblick bis Jahresende 2025

20:56 Signale für Zinssenkung | hohe Rückstände bei Autokredit-Zahlungen





