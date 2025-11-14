W​e​r​b​u​n​g ausblenden

WDH: Autozulieferer Forvia tauscht Chef bei Tochter Hella aus

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

(Tippfehler berichtigt: Peter rpt Peter Laier)

LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Scheinwerferhersteller Hella bekommt einen neuen Chef. Der Gesellschafterausschuss habe beschlossen, Bernard Schäferbarthold zum Ablauf des 15. Februar 2026 als Vorsitzenden der Geschäftsführung durch Peter Laier zu ersetzen, teilte die Tochter des französischen Autozulieferer Forvia am Freitag überraschend mit. Laier ist ein ehemaliges Vorstandsmitglied des Autozulieferers ZF Group. Ein Grund für den Schritt wurde nicht genannt./mis/jha/men

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Hella
Faurecia

Das könnte dich auch interessieren

Quartalsbericht veröffentlicht
Sixt verdient vor Steuern mehr und konkretisiert Umsatzprognosegestern, 07:49 Uhr · dpa-AFX
Sixt verdient vor Steuern mehr und konkretisiert Umsatzprognose
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden