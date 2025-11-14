WDH: Autozulieferer Forvia tauscht Chef bei Tochter Hella aus
dpa-AFX · Uhr
(Tippfehler berichtigt: Peter rpt Peter Laier)
LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Scheinwerferhersteller Hella bekommt einen neuen Chef. Der Gesellschafterausschuss habe beschlossen, Bernard Schäferbarthold zum Ablauf des 15. Februar 2026 als Vorsitzenden der Geschäftsführung durch Peter Laier zu ersetzen, teilte die Tochter des französischen Autozulieferer Forvia am Freitag überraschend mit. Laier ist ein ehemaliges Vorstandsmitglied des Autozulieferers ZF Group. Ein Grund für den Schritt wurde nicht genannt./mis/jha/men
