EQS-News: Luxshare Precision erreicht eine Verbesserung des MSCI ESG-Ratings um zwei Stufen auf A und demonstriert damit kontinuierliche Stärke im Bereich der nachhaltigen Entwicklung

EQS-News: LUXSHARE-ICT / Schlagwort(e): ESG

Luxshare Precision erreicht eine Verbesserung des MSCI ESG-Ratings um zwei Stufen auf A und demonstriert damit kontinuierliche Stärke im Bereich der nachhaltigen Entwicklung



16.11.2025 / 22:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NEW YORK, 16. November 2025 /PRNewswire/ -- Kürzlich gab MSCI (Morgan Stanley Capital International), ein führender globaler Indexanbieter, seine neuesten ESG-Ratingergebnisse bekannt. Luxshare Precision (002475.SZ) wurde auf ein A-Rating hochgestuft, eine Verbesserung um zwei Stufen gegenüber BB, und übertrifft damit 78 % der globalen Wettbewerber. Dieser Meilenstein spiegelt den starken Fortschritt des Unternehmens bei der Nachhaltigkeitsleistung wider, mit einer kontinuierlichen Verbesserung des ESG-Risikomanagements, der Wertschöpfungsfähigkeit und der Anerkennung durch den globalen Kapitalmarkt.

Im Laufe der Jahre hat Luxshare Precision aktiv ESG-Prinzipien in seine Unternehmensstrategie und -tätigkeit integriert. Die ESG-Bewertungen des Unternehmens in mehreren Kategorien – wie z. B. Chancen in den Bereichen saubere Technologien, Chemikaliensicherheit, Arbeitsmanagement und umstrittene Beschaffung – liegen über dem Branchendurchschnitt und unterstreichen den langfristigen Einsatz für verantwortungsvolles und nachhaltiges Wachstum.

Höhepunkte zentraler ESG-Maßnahmen

Chancen im Bereich Clean Tech: Luxshare Precision erhöht weiterhin seine F&E-Investitionen und die Kommerzialisierung von Clean-Tech-Produkten, darunter Antriebsstränge für Elektrofahrzeuge, Stromversorgungslösungen für Rechenzentren, Wärmemanagementsysteme, kabellose Ladegeräte, Wechselrichter und Energiespeichersysteme.

Arbeitsmanagement: Luxshare Precision hat die unternehmensweiten Vergütungs- und Leistungssysteme optimiert, eine ausgeprägte Talententwicklungsstrategie entwickelt sowie umfassende Schulungsprogramme umgesetzt, die unter anderem von Forbes World's Best Employer anerkannt wurden.

Kontroverse Beschaffung: Das Unternehmen übt eine strenge Aufsicht über alle Schmelzen und Raffinerien (SOR) in seiner Lieferkette aus, die mit 3TG-Materialien arbeiten. Es schreibt vor, dass 100 % der SOR nach dem „Responsible Minerals Assurance Process" (RMAP) zertifiziert sein müssen, und sieht eine umfassende Rückverfolgbarkeit von 3TG-Mineralien bis zu ihren Herkunftsländern vor.

Chemikaliensicherheit: Das Unternehmen geht proaktiv mit potenziell schädlichen Stoffen um und verfolgt aufmerksam die Entwicklung der Vorschriften, einschließlich der Stoffe, die noch nicht formell eingeschränkt sind.

Unternehmensführung: Das Unternehmen hat die Governance-Strukturen gestärkt, fortschrittliche Maßnahmen wie die Rückforderung von Vergütungen sowie Say-on-Pay-Mechanismen eingeführt und plant die Ernennung eines leitenden unabhängigen nicht geschäftsführenden Direktors, um die Interessen der Anleger weiter zu schützen.

Geschäftsethik: Luxshare Precision fördert eine transparente Unternehmenskultur durch unternehmensweite Schulungen zur Korruptionsbekämpfung und Geschäftsethik.

Luxshare Precisions ESG-Fortschritt von der Erkundung über die Verbesserung bis hin zum Durchbruch belegt den langfristigen Einsatz des Unternehmens für Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung. Auch in Zukunft wird das Unternehmen die ESG-Managementpraktiken weiter vorantreiben, um eine langfristige, stabile Wertschöpfung für die globalen Stakeholder zu erzielen und gleichzeitig ein nachhaltiges Wachstum zu verfolgen. Geleitet von der Mission „Committed to Advancing Cutting-Edge Technology, Fulfilling the Ambitions of Our Global Partners" (dem Fortschritt modernster Technologie verpflichtet, um die Ambitionen unserer globalen Partner zu erfüllen) wird Luxshare Precision die Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette vertiefen, um eine integrative, harmonische und nachhaltige Entwicklung zu fördern.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2711631/LUXSHARE_ICT.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/luxshare-precision-erreicht-eine-verbesserung-des-msci-esg-ratings-um-zwei-stufen-auf-a-und-demonstriert-damit-kontinuierliche-starke-im-bereich-der-nachhaltigen-entwicklung-302616435.html

16.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2230514 16.11.2025 CET/CEST