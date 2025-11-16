Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik

Die zu Ende gehende Woche war an der Börse sehr schwankungsintensiv und geprägt von Umschichtungen in den Depots der Anleger. Der Fokus lag klar auf Risikoreduzierung. So hat der S&P 500 die Woche nahezu unverändert beendet. Der Nasdaq gab leicht auf 22.900 Punkte nach und der Bluechip-Index Dow Jones konnte um 0,3 Prozent zulegen.

Plus Weiterlesen mit Plus-Abonnement Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App

Exklusive Trading- und Investmentideen

Jederzeit online kündigen

Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot) 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung