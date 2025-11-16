Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025

Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistik

onvista · Uhr
KI

Der längste Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte ist vorüber. An der Börse folgten darauf in der Geschichte mittelfristig fast immer kräftige Kursgewinne.

Quelle: ungvar/Shutterstock.com

Die zu Ende gehende Woche war an der Börse sehr schwankungsintensiv und geprägt von Umschichtungen in den Depots der Anleger. Der Fokus lag klar auf Risikoreduzierung. So hat der S&P 500 die Woche nahezu unverändert beendet. Der Nasdaq gab leicht auf 22.900 Punkte nach und der Bluechip-Index Dow Jones konnte um 0,3 Prozent zulegen.

