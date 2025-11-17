W​e​r​b​u​n​g ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Heidelberg Materials nähern sich Rekord - Barclays-Empfehlung

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach der Konsolidierung am Ende vergangener Wochen haben die Aktien von Heidelberg Materials am Montag nach einer Empfehlung durch Barclays Kurs auf ihr Rekordhoch genommen. Mit einem Plus von 1,8 Prozent auf 213 Euro näherten sie sich ihrer erst am Donnerstag aufgestellten Bestmarke von 217,40 Euro.

Barclays-Branchenexperte Tom Zhang sieht mittlerweile noch reichlich Luft nach oben: Er hob das Kursziel von 194 auf 261 Euro an und stufte die Aktien daher von "Equal Weight" auf "Overweight" nach oben.

Die nächste Phase im europäischen Emissionsrechtehandel (ETS) könnte einen grundlegenden Wandel der Profitabilität für Zementkonzerne einläuten, schrieb der Analyst in einer Branchenstudie. Er ist langfristig sehr optimistisch für die großen Player. Mit seinen operativen Ergebnisschätzungen bis 2030 liegt er um bis zu 28 Prozent über dem Konsens./mis/ag/zb

