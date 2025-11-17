Aktien Europa Schluss: Verluste - Vorsicht vor US-Daten und Nvidia-Zahlen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Montag erneut Verluste erlitten. Vor der im weiteren Wochenverlauf erwarteten verspäteten Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten sowie der Geschäftszahlen des Tech-Riesen Nvidia blieben die Anleger vorsichtig.

Der EuroStoxx 50 verlor 0,93 Prozent und schloss bei 5.640,94 Punkten. Am Donnerstag hatte der Leitindex für die Eurozone ein Rekordhoch bei über 5.800 Punkten erreicht, anschließend ging es mit dem Index wieder abwärts.

Weniger ausgeprägt waren am Montag die Verluste der Börsen außerhalb der Eurozone. Der schweizerische SMI gab um 0,29 Prozent auf 12.597,82 Zähler nach. Der britische FTSE 100 schloss 0,24 Prozent tiefer bei 9.675,43 Punkten./bek/he