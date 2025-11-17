W​e​r​b​u​n​g ausblenden

AKTIEN IM FOKUS: Alphabet vorbörslich nahe Rekord - Warren Buffett steigt ein

dpa-AFX · Uhr
KI
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Alphabet haben am Montag vorbörslich kräftig zugelegt. Zuletzt stieg ihr Kurs um rund 5,2 Prozent, nachdem das Investment-Konglomerat Berkshire Hathaway von Starinvestor Warren Buffett bei der Google-Mutter eingestiegen war. Damit würden sich die Papiere im US-Handel wieder ihrem jüngsten Rekordhoch nähern, das sie am vergangenen Mittwoch vor der scharfen Korrektur im Technologiesektor erreicht hatten.

Laut bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Standardunterlagen erwarb Berkshire im dritten Quartal rund 17,9 Millionen Alphabet-Aktien im Wert von etwa 4,9 Milliarden. Derweil reduzierte Berkshire seinen Anteil an Apple um 15 Prozent, was die Aktien des iPhone-Konzerns vorbörslich moderat ins Minus schickte. Per Ende September belief sich die Apple-Beteiligung aber immer noch auf gut 60 Milliarden Dollar.

Laut den SEC-Daten schichteten auch andere große Investoren ihre Positionen im Techsektor um. Buffett hatte zuvor angekündigt, sich zum Jahresende aus dem operativen Geschäft von Berkshire zurückziehen zu wollen./niw/mis

