W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: UBS hebt Voestalpine auf 'Buy' - Profitieren als 'EU pure play'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Voestalpine von 26 auf 43 Euro angehoben und die Aktien des Stahlkonzerns von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Andrew Jones reagierte mit seiner Kaufempfehlung vom Montag auf strukturellen Rückenwind in der Eurozone. Die Österreicher seien nahezu ein "EU pure play" und würden damit besonders deutlich von der angekündigten Senkung der Importquoten für Stahl profitieren. Zudem rechnet Jones im Bereich Bahninfrastruktur-Geschäft Railway Systems mit im Schnitt 6 Prozent Wachstum in den kommenden fünf Jahren./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:25 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
voestalpine
UBS

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025
Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistikgestern, 20:00 Uhr · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden