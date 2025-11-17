ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Nagarro auf 95 Euro - 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Nagarro von 90 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die solide Geschäftsentwicklung im dritten Quartal habe Wechselkursbelastungen ausgeglichen, schrieb Fabio Hölscher in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob zudem die mittelfristigen Geschäftsperspektiven hervor./mis/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
