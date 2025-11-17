W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Nagarro auf 95 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Nagarro von 90 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die solide Geschäftsentwicklung im dritten Quartal habe Wechselkursbelastungen ausgeglichen, schrieb Fabio Hölscher in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob zudem die mittelfristigen Geschäftsperspektiven hervor./mis/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nagarro

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 13.11.2025
Der Markt zweifelt an Nebius - doch das Potenzial ist da13. Nov. · onvista
Der Markt zweifelt an Nebius - doch das Potenzial ist da
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025
Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistikgestern, 20:00 Uhr · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden