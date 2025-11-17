W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: Gegen Zahlungsbetrug: Nationalbank unterstützt Programm für...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

APA ots news: Gegen Zahlungsbetrug: Nationalbank unterstützt Programm für Jugendliche

Präventionstag im Rahmen der International Fraud Awareness  
Week 2025 

Wien (APA-ots) - Am 17. November 2025 organisierte die Oesterreichische  
Nationalbank ( 
OeNB) einen Präventionstag, der Jugendliche für digitale Risiken 
sensibilisierte und praxisnahes Wissen rund um Betrugsprävention 
vermittelte. Rund 100 Schüler:innen nahmen am Programm teil. "Betrug 
betrifft Menschen in jedem Alter - vom Volkschulkind bis zu den 
Großeltern. Je früher man sich damit auseinandersetzt, umso besser. 
Darum wollen wir junge Menschen fit machen, damit sie Betrug im 
Internet erkennen und sicher handeln können", unterstreicht OeNB- 
Direktor Josef Meichenitsch die Bedeutung vorbeugender Maßnahmen. 

Die International Fraud Awareness Week stellt jedes Jahr weltweit 
die Betrugsprävention in den Mittelpunkt. 2025 beteiligte sich die 
OeNB erstmals aktiv an dieser globalen Initiative und gestaltete 
einen Präventionstag für Schüler:innen der Mittelschule des 
Bildungscampus Liselotte Hansen-Schmidt und der Berufsschule für 
Industrie, Finanzen und Transport - mit dem vorrangigen Ziel, 
digitale Kompetenzen zu stärken und auf Betrugsrisiken aufmerksam zu 
machen. 

Wissen, Dialog und Praxis im Mittelpunkt 

Die Jugendlichen konnten in einem abwechslungsreichen Workshop- 
Programm Stationen von Falschgelderkennung und digitalen 
Sicherheitsstrategien bis zu aktuellen Online-Betrugsmaschen 
durchlaufen. Die Schüler:innen prüften Sicherheitsmerkmale von 
Banknoten, entlarvten Fake-Content, übernahmen im Cybersecurity-Spiel 
die Rollen von Angreifer:innen und Verteidiger:innen und stellten ihr 
Wissen in interaktiven Formaten wie Glücksrädern unter Beweis. 

Neben der Wissensvermittlung ging es auch um den persönlichen 
Erfahrungsaustausch und das gemeinsame Erarbeiten von Lösungen mit 
den Sicherheitsexpert:innen des Bundesministeriums für Inneres im 
Rahmen der Initiative GEMEINSAM.SICHER: Am Ende des Tages sollen die 
Schüler:innen über ein fundiertes Wissen zu den gängigen 
Betrugsmaschen wie Phishing und Kreditkartenbetrug verfügen. 

Petia Niederländer, Direktorin der OeNB-Hauptabteilung 
Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und Finanzbildung, betont: "Als 
Zentralbank mit Kernaufgaben im Bargeld- und Zahlungsverkehr liegt 
unser Fokus besonders auf der Finanzbildung und dem sicheren 
Bezahlen. Die heutige Veranstaltung in der OeNB ist ein starkes 
Zeichen für Prävention durch Wissen und Dialog. Wir haben 
eindrucksvoll gesehen, wie durch die Zusammenarbeit unterschiedlicher 
österreichischer Institutionen ein nachhaltiger Beitrag zur digitalen 
Sicherheit und zum Schutz vor Betrug geleistet werden kann." 

Über die International Fraud Awareness Week 

Die von der Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 
initiierte International Fraud Awareness Week findet jährlich im 
November statt und rückt Betrugsprävention weltweit in den Fokus. 
Offizielle Unterstützer:innen organisieren Schulungen, 
Informationsformate und Medienkampagnen, um das Bewusstsein für 
Betrug zu stärken. 

Die ACFE mit Sitz in Austin, Texas, ist die weltweit größte 
Organisation zur Betrugsbekämpfung. Mit über 95.000 Mitgliedern setzt 
sie international Standards für Prävention, Schulung und Aufklärung. 

Weitere Informationen: www.ACFE.com und www.fraudweek.com 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag. Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: +43-1-404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0047    2025-11-17/10:35
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025
Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistikgestern, 20:00 Uhr · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden