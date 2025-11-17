Chile vor Rechtsruck - Nationalist Favorit bei Präsidenten-Stichwahl

Santiago (Reuters) - Chile steht nach der Präsidentenwahl vor einem Rechtsruck. Zwar lag der nationalkonservative Kandidat José Antonio Kast nach Auszählung fast aller Stimmen des ersten Wahldurchgangs auf dem zweiten Platz hinter der Kandidatin der linken Regierungskoalition, Jeannette Jara.

Bei der für den 14. Dezember angesetzten Stichwahl gilt sein Sieg jedoch als sicher, weil alle vier Kandidaten des rechten Spektrums zusammengenommen in der ersten Runde über 70 Prozent der Stimmen erhielten. Für Kast stimmten dabei am Sonntag 24 Prozent der Wähler. Die Kommunistin Jara schnitt mit 27 Prozent aber nicht viel besser ab.

"Der Wandel wird kommen", sagte Kast am Sonntagabend vor Anhängern. Ein echter Sieg werde errungen, wenn die Behörden das organisierte Verbrechen besiegten und die Grenzen für Migranten schlössen. Der Sohn eines nach Chile ausgewanderten Wehrmachtsoffiziers und NSDAP-Mitglieds will nach dem Vorbild des US-Präsidenten Donald Trump mit einer Mauer an der Grenze illegale Einwanderer aufhalten. Ebenso will er das Militär im Inland einsetzen, es soll demnach in Stadtvierteln mit hoher Verbrechensrate gegen Kriminelle vorgehen. Der 59-Jährige hat aus seiner Sympathie für den früheren Diktator Augusto Pinochet kein Geheimnis gemacht.

Die Themen Kriminalität und Migration dominierten den Wahlkampf. Chile zählt zwar zu den sichersten Ländern Lateinamerikas. Jedoch hat sich die Mordrate von 2,32 pro 100.000 Einwohner 2015 auf 6,0 im Jahr 2024 mehr als verdoppelt. Die Zahl der Entführungen erreichte 2024 mit 868 einen Höchststand. Die Staatsanwaltschaft führt 40 Prozent davon auf organisierte Kriminalität zurück.

Schießereien am helllichten Tag, Auftragsmorde und Erpressungsentführungen haben die Nation schockiert. Solche Taten waren in Teilen Lateinamerikas lange Realität, in Chile jedoch bisher sehr selten. Parallel zum Anstieg der Kriminalität nach auch die Zahl der Einwanderer aus Venezuela zu. Sie stieg den jüngsten Volkszählungsdaten zufolge von 82.998 im Jahr 2017 auf 669.408 im Jahr 2024. Die Debatte über die Einwanderung vermischte sich mit der über die steigende Kriminalität.

CHILE REIHT SICH EIN IN RECHTSRUCK SÜDAMERIKANISCHER STAATEN

Die derzeit regierende linke Koalition hat in beiden Kongresskammern eine Minderheit. Der noch amtierende linke Präsident Gabriel Boric musste eine schwere Niederlage einstecken, als die von ihm initiierte Verfassungsreform scheiterte. Zudem wird seiner Regierung die hohe Arbeitslosenquote von 8,5 Prozent angelastet. Rechte Mehrheiten in beiden Kammern könnten den Weg dafür ebnen, dass Kongress und Präsidentschaft zum ersten Mal seit dem Ende der Diktatur von Pinochet 1990 von der Rechten kontrolliert werden.

Der Rechtsruck in Chile spiegelt die jüngsten Niederlagen der Linken in ganz Lateinamerika wider und deutet auf eine wachsende Dynamik zugunsten rechter Politiker in Ländern wie Kolumbien und Peru hin. Prominentes Beispiel für den Richtungswechsel ist der Argentinier und Trump-Freund Javier Milei, der das Land seit Ende 2023 regiert und den Staatsapparat radikal umkrempelt. Bollwerk gegen diesen Trend ist Brasilien. In der größten lateinamerikanischen Volkswirtschaft konnte sich der linke Präsident Luiz Inácio Lula da Silva 2022 gegen seinen rechtspopulistischen Vorgänger Jair Bolsonaro durchsetzen.

Für die US-Regierung unter Trump könnte ein künftiger chilenischer Präsident Kast die Gelegenheit bieten, ihre Allianzen mit den rechten Regierungen in Argentinien, Ecuador und El Salvador auszubauen. "Kast wird sich der rechten Achse in der Region annähern und wahrscheinlich eine enge Beziehung zu Trump aufbauen", sagte Claudio Fuentes, Politikwissenschaftler an der chilenischen Universität Diego Portales.

(Bericht von Alexander Villegas, Fabian Cambero, Daina Beth Solomon und Chile Newsroom; geschrieben von Alexandra Falk und Hans Busemann, redigiert von Christian Rüttger.)