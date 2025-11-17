Dax-Anleger treten auf der Stelle

Frankfurt (Reuters) -Dax-Anleger starten kraftlos in die neue Woche. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Montag unverändert bei 23.885 Punkten. Nach dem Auf und Ab der vergangenen Woche stabilisiere sich der Dax, sagte RoboMarkets-Stratege Jürgen Molnar. "Nach oben muss es der Index zeitnah schaffen, die 24.000er Marke endlich nachhaltig hinter sich zu lassen, um die Chance auf neue Höchststände noch in diesem Jahr zu wahren."

Bei den Einzelwerten war Siemens Energy nach dem Kurssprung von 9,4 Prozent vom Freitag mit einem Kursplus von 3,5 Prozent erneut größter Dax-Gewinner. Mehrere Banken setzten das Kursziel für den Energietechnikkonzern nach oben. Santander stufte die Aktie einem Händler zufolge auf "Outperform" von zuvor "Neutral" hoch. Am Freitag hatte die Aktie beflügelt, dass Siemens Energy erstmals seit vier Jahren wieder eine Dividende zahlen will.

