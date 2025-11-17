W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Chartanalyse 17.11.2025

Dax-Erholung stockt – Chartsituation bleibt prekär

onvista · Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.40024.600
Dax-Unterstützung23.75023.500

Dax-Rückblick:

Der deutsche Leitindex Dax konnte sich nach dem kräftigen Abverkauf am Vormittag mit Eröffnung der US-Börsen am Freitagnachmittag wieder recht deutlich erholen und legte – ausgehend vom Tagestief – knapp 300 Punkte zu.

Nach einem festeren Beginn heute Morgen gerät die Erholung aber ins Stocken. Der Index drehte im Verlauf des Vormittags ins Minus.

Dax-Ausblick: 

Die Erholung seit dem Tagestief vom Freitag trägt bislang lediglich den Charakter einer technischen Korrektur im kurzfristigen Abwärtstrend. Lediglich ein erneuter Anstieg zurück über den Bereich 24.050/24.100 Punkte würde die prekäre Chartsituation entscheidend entspannen.

Bis dahin ist der des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht erneut abwärts Richtung 23.600 Punkte. Der ganz große Bewegungsdrang dürfte aber zum Wochenstart nicht aufkommen.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
