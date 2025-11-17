Nach einem freundlichen Handelsstart hat der Dax am Montag den Rückwärtsgang eingelegt und letztlich an seine Schwäche der vergangenen Handelstage angeknüpft. Die Anleger halten sich vor der Veröffentlichung zahlreicher Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten in dieser Woche zurück, weil sie Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed haben dürften. Eine weitere Zinssenkung im Dezember werde zunehmend ausgepreist, sagten Experten der DZ Bank. Die an Termingeschäften abgeleitete Wahrscheinlichkeit liege nur noch bei 43 Prozent.

Zum Wochenstart sackte der deutsche Leitindex um 1,20 Prozent auf 23.590 Punkte ab. "Die Marke von 23.500 Punkten bleibt die zentrale Unterstützung, die es zu halten gilt, um ein weiteres Abrutschen zu verhindern", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets.

Um vielleicht doch noch Bestmarken im laufenden Jahr zu erreichen, müsse es der Dax zeitnah schaffen, die 24.000-Punkte-Marke nachhaltig hinter sich zu lassen. Bisher bleibt aber fraglich, ob der traditionell gute Börsenmonat November seinem Ruf noch gerecht werden kann.

Der MDax sank am Montag um 1,11 Prozent auf 29.086 Punkte.Von der nahezu abgeschlossenen Berichtssaison der Unternehmen zog JPMorgan-Stratege Mislav Matejka wegen generell ermutigender Resultate ein recht positives Fazit. Die Eurozone hinke hinterher, dort dürfte die Profitabilität aber 2026 anziehen.

Allerdings steht den Anlegern mit dem KI-Chipriesen Nvidia am Mittwoch nach US-Börsenschluss noch ein echter Höhepunkt bevor. Aus Sicht der Experten von Index Radar verlange der Markt eine Antwort darauf, ob die hohen KI-Bewertungen gerechtfertigt seien.

Mittelfristziele: Deutsche Bank im Minus

Im Dax lieferten ehrgeizige Mittelfristziele der Deutsche Bank den Papieren keinen Rückenwind mehr. Sie waren bereits in den vergangenen Monaten stark gelaufen. Die Aktien von Siemens Healthineers gerieten nach der Vorstellung einer neuen Konzernstruktur unter Druck.

Daneben waren bei Einzelwerten vor allem Analystenkommentare maßgeblich. Die Titel von Heidelberg Materials stiegen um etwa 1,2 Prozent nach einer Hochstufung auf "Overweight" durch den Barclays-Experten Tom Zhang, der sich vor dem Hintergrund des europäischen Emissionsrechtehandels (ETS) optimistisch zu dem Baustoffhersteller äußerte.

Siemens Energy verbucht neues Rekordhoch

Siemens Energy verbuchten nach zweiwöchiger Pause wieder ein Rekordhoch. Hier gab es eine Hochstufung auf "Outperform" durch die spanische Großbank Santander, aber auch eine vielversprechende Kurszielerhöhung der Deutschen Bank, die den aktuell bei über 114 Euro gehandelten Aktien einen weiteren Anstieg bis auf 130 Euro zutraut. Zuletzt war der Kursanstieg bei dem Energietechnikkonzern circa 3,4 Prozent groß.

Die Liste der vielversprechenden Analystenkommentare setzte sich im Nebenwertebereich mit Nagarro fort. Die Titel knüpften mit einem Kurssprung um fast 8,1 Prozent an ihre Erholungsrally vom vergangenen Freitag an. Nicolas David von der Investmentbank Oddo BHF spricht dem IT-Dienstleister nach einem "beeindruckenden dritten Quartal" nun ein optimistisches Votum aus wegen verbesserter Geschäftstrends.

Investorentag beflügelt Suss Microtec

Bei Suss Microtec kamen die Ankündigungen anlässlich eines Investorentags gut an, hier zog der Kurs um fast 8,3 Prozent an. Der Chipindustrie-Ausrüster hatte Zielsetzungen für das Jahr 2030 formuliert, die laut einem Händler über dem Analystenkonsens lagen. Die Aktien holten damit auf ihrer Erholung neuen Schwung, der ihnen zwischenzeitlich ein Hoch seit Ende Juli bescherte.

Groß war außerdem das Plus bei Formycon, denn hier zahlten Anleger gut 12,1 Prozent mehr als am Freitag. Der Generika-Hersteller berichtete von einem erreichten Meilenstein bei der Entwicklung eines Biosimilar-Kandidaten für das immunologische Blockbuster-Medikament Dupixent von Sanofi. Damit kann nun die klinische Entwicklung durchstarten, an deren Ende nach mehreren Jahren eine Zulassung stehen kann.

(mit Material von dpa-AFX)