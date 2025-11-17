DAX® - Verhagelter Wochenabschluss
HSBC · Uhr
Verhagelter Wochenabschluss
„Pullback oder Fehlausbruch?“ Die Frage warfen wir am vergangenen Freitag in Bezug auf den DAX® auf. Unter dem Strich stehen leider das Rebreak der 50-Tage-Linie (akt. bei 23.996 Punkten) sowie der Rückfall unter den kurzfristigen Abwärtstrend (akt. bei 23.946 Punkten) zu Buche. Die beiden negativen Weichenstellungen wurden sogar mit einem Abwärtsgap (24.028 zu 23.992 Punkte) vollzogen. Zumindest konnten sich die deutschen Standardwerte vom Tagestief bei 23.609 Punkten spürbar erholen, sodass auf Schlusskursbasis eine Kerze mit markanter Lunte entsteht – zumindest ein kleiner Silberstreif. Übergeordnet hat indes die stabile Seitenlage weiterhin Bestand, denn der DAX® pendelt seit Monaten innerhalb der Schiebezone zwischen 23.300 und 24.600/24.700 Punkten seitwärts. Aufgrund dieser Lethargie staut sich derzeit ein deutliches Bewegungspotenzial auf. Letzteres dokumentieren auch die letzten Monatskerzen mit kleinen Kerzenkörpern sowie die dichtbeieinanderliegenden Bollinger Bänder im Wochenbereich. Vor diesem Hintergrund sollten Anlegerinnen und Anleger mit einer schnellen, dynamischen Bewegung im Ausbruchsfall rechnen.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
