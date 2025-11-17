W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Vorbörse 17.11.2025

Deutscher Aktienmarkt startet leicht positiv in die neue Woche

onvista · Uhr
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

 Nach der durchwachsenen Vorwoche dürfte der Dax am Montag wenig verändert in den Handel starten. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor Handelsbeginn einen Start bei 23.873 Punkten, was ein nur hauchdünnes Minus wäre. Der Leitindex würde damit auf Abstand zur 24.000-Punkte-Marke bleiben, die seit Ende Oktober schon umkämpft ist. Auch beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx zeichnet sich wenig Bewegung ab.

In der vergangenen Woche hatte der Dax letztlich um 1,3 Prozent zugelegt. Das Ende des bis dahin längsten Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte wurde besiegelt und in Aussicht darauf hatte der Leitindex sogar bis zu 3,7 Prozent gewonnen. Mit 24.441 Punkten schien er auf Kurs Richtung Oktober-Rekord bei 24.771 Punkten, wurde dann aber ausgebremst von Zweifeln, ob die US-Notenbank Fed im Dezember die Zinsen ein weiteres Mal senken wird.

Um eine Entscheidung der Fed besser abschätzen zu können, liegt der Fokus in dieser Woche auf US-Daten, die nach dem Shutdown-Ende nachgeholt werden. Bevor am Donnerstag die Jobdaten für September kommen sollen, sind die Marktteilnehmer laut den Experten der Helaba auf "alternative Informationsquellen angewiesen", darunter regionale Stimmungsindikatoren wie der zu Wochenbeginn erwartete Empire-State-Index.  

USA:  Gemischtes Bild

Nach den zurückliegenden Kursausschlägen haben die Anleger ihre Nervosität am Freitag nicht abgelegt. Der Handel ging mit tiefen Verlusten los, weil neben Sorgen mit Blick auf die Bewertungen von Technologiekonzernen auch vermehrt gezweifelt wird, ob die US-Notenbank Fed die Zinsen im laufenden Jahr noch ein weiteres Mal senken wird. Der Abwärtsdruck ließ dann aber nach.

Der Dow Jones Industrial verlor am Freitag 0,65 Prozent auf 47.147,48 Punkte. Andere Indizes hatten sich zuletzt deutlicher von ihren Bestmarken entfernt und entwickelten sich nun einen Tick besser. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,05 Prozent auf 6.734,11 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,06 Prozent auf 25.008,24 Punkte zu, nachdem er im frühen Handel auf den tiefsten Stand seit Mitte Oktober abgesackt war.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones47.147- 0,65 Prozent
S&P 5006.734- 0,05 Prozent
Nasdaq 22.900+ 0,13 Prozent

Asien: Verluste

Zu Beginn einer mit US-Wirtschaftsdaten wohl vollgepackten Wochen haben die Börsen Asiens nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank am Montag im späten Handel um 0,2 Prozent, wenngleich Japans Wirtschaft im Sommer nicht so stark geschrumpft war, wie befürchtet. Gleichwohl dürften die Daten die Überzeugung der seit Kurzem amtierenden Regierung untermauern, die Wirtschaft mit einem umfangreichen Wachstumspaket zu stützen.

Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um gut ein Prozent, während der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 0,8 Prozent fiel. Im Wochenverlauf rücken dann US-Konjunkturdaten in den Blick, die zuletzt wegen des teilweisen Stillstands der US-Regierungsgeschäfte (Government Shutdown) ausgefallen waren. Sie könnten entscheidend dafür sein, ob die US-Notenbank Fed den Leitzins im Dezember noch einmal senken wird oder nicht. Zudem könnten die zur Wochenmitte erwarteten Quartalszahlen des KI-Chip-Spezialisten Nvidia die Stimmung für die Branche prägen.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22550.323- 0,20 Prozent
Hang Seng26.572- 0,98 Prozent
CSI 3004.598- 0,8 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future128,57- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,71+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,13+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1599- 0,14  Prozent
Dollar in Yen154,73+ 0,47 Prozent
Euro in Yen179,48+ 0,42 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent63,83 USD- 0,29  USD
WTI59,52 USD- 0,37  USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS HEBT HEIDELBERG MATERIALS AUF 'OVERWEIGHT'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR KION AUF 56 (54) EUR - 'HOLD'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 116 (104) EUR - 'NEUTRAL'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 600 (555) EUR - 'HOLD'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 100 (91,50) EUR - 'NEUTRAL'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR TUI AUF 8,50 (7,30) EUR - 'NEUTRAL'  

Redaktion onvista/dpa-AFX

