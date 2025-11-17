Dax zur Eröffnung kaum verändert erwartet

Frankfurt (Reuters) -Zum Wochenanfang wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge wenig verändert starten. Am Freitag war er 0,7 Prozent leichter bei 23.876 Punkten aus dem Handel gegangen. Gedämpfte Hoffnungen auf rasch sinkende Zinsen in den USA hatten den Anlegern zu schaffen gemacht.

Zum Wochenstart richtet sich die Aufmerksamkeit unter anderem auf die Herbstprognose der EU-Kommission. Im Mai hatte sie vor dem Hintergrund des internationalen Handelskonflikts ihre Konjunkturvorhersage eingedampft. Sie traute Deutschland für das laufende Jahr nur eine Stagnation zu.

Bei den Unternehmen könnte es Nachrichten aus dem Finanzsektor geben. Bei der Branchenkonferenz Euro Finance Week treffen Top-Banker, Politiker und Vertreter der Europäischen Zentralbank aufeinander.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 23.876,55

EuroStoxx50 5.693,77

EuroStoxx50-Future 5.699,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 47.147,48 -0,6%

Nasdaq

S&P 500 6.734,11 -0,1%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei 50.247,32 -0,3%

Shanghai 3.964,64 -0,6%

Hang Seng 26.283,18 -1,1%

(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)