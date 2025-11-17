W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: H2APEX Group SCA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
H2APEX Group SCA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

17.11.2025 / 16:13 CET/CEST
Hiermit gibt die H2APEX Group SCA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 24.11.2025

Ort:

https://ir.h2apex.com/finanzinformationen/finanzberichte

Sprache:Deutsch
Unternehmen:H2APEX Group SCA
19, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Luxemburg
Internet:www.h2apex.com
H2APEX Group

