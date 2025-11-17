W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: R. Stahl AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: R. Stahl AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
R. Stahl AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

17.11.2025 / 11:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die R. Stahl AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-publikationen/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

https://r-stahl.com/en/global/corporate/investor-relations/ir-news-and-publications/financial-reports/

17.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:R. Stahl AG
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg
Deutschland
Internet:www.r-stahl.com
Ende der Mitteilung

2223652 17.11.2025 CET/CEST

