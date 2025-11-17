EQS-AFR: Viscom SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Viscom SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die Viscom SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026

Ort:

https://www.viscom.com/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte/quartalsfinanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026

Ort:

https://www.viscom.com/en/company/investor-relations/financial-reports/interim-reports/

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://www.viscom.com/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte/quartalsfinanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://www.viscom.com/en/company/investor-relations/financial-reports/interim-reports/

Sprache: Deutsch Unternehmen: Viscom SE Carl-Buderus-Str. 9-15 30455 Hannover Deutschland Internet: www.viscom.com

