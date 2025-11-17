W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

17.11.2025 / 13:54 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 10. November 2025 bis zum 14. November 2025 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 1.250.000 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn am 11. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

DatumZurückgekaufte Aktien (Stück)Gewichteter Durchschnittskurs
(in EUR)		Transaktionsbetrag
(in EUR)		Handelsplatz
10. November 202510.00041,4477414.477,47AQEU
10. November 202580.00041,44643.315.715,42CEUX
10. November 20255.00041,4430207.214,83TQEX
10. November 2025155.00041,43536.422.466,61XETA
11. November 202510.00041,0560410.559,65AQEU
11. November 202585.00041,05473.489.645,82CEUX
11. November 20255.00041,0577205.288,66TQEX
11. November 2025150.00041,05816.158.717,10XETA
12. November 20256.00041,5325249.195,29AQEU
12. November 202580.00041,53183.322.544,85CEUX
12. November 20254.00041,5310166.124,08TQEX
12. November 2025160.00041,53336.645.330,10XETA
13. November 20256.00041,1542246.925,31AQEU
13. November 202575.00041,15883.086.911,61CEUX
13. November 20254.00041,1542164.616,66TQEX
13. November 2025165.00041,16716.792.564,91XETA
14. November 20256.00040,3698242.218,53AQEU
14. November 202580.00040,37313.229.844,31CEUX
14. November 20254.00040,3667161.466,71TQEX
14. November 2025160.00040,37446.459.904,59XETA

Insgesamt wurden im Rahmen dieses Aktienrückkaufs bislang 6.707.783 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.

17.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet:www.freseniusmedicalcare.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2231062 17.11.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Fresenius Medical Care
Fresenius Medical Care (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025
Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistikgestern, 20:00 Uhr · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden