EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

17.11.2025 / 14:10 CET/CEST

Mercedes-Benz Group AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 2. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 10. November 2025 bis 14. November 2025 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 713.228 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Mercedes-Benz Group AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 31. Oktober 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs Handelsplatz 10.11.2025 143.706 €58,7743 XETR 11.11.2025 143.188 €58,5265 XETR 12.11.2025 142.385 €59,5332 XETR 13.11.2025 141.323 €59,7132 XETR 14.11.2025 142.626 €59,1464 XETR

Die Geschäfte sind auf der Internetseite von Mercedes-Benz Group AG veröffentlicht:

https://group.mercedes-benz.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 3. November 2025 bis 14. November 2025 (jeweils einschließlich) erworbenen Aktien beläuft sich auf 1.445.797 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Mercedes-Benz Group AG erfolgt durch ein von der Mercedes-Benz Group AG beauftragtes Kreditinstitut.

Stuttgart, 17. November 2025



Mercedes-Benz Group AG

Sprache: Deutsch Unternehmen: Mercedes-Benz Group AG Mercedesstrasse 120 70372 Stuttgart Deutschland Internet: https://group.mercedes-benz.com

