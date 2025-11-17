EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS Group · Uhr
E-Mobilität
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

17.11.2025 / 14:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mercedes-Benz Group AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 2. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 10. November 2025 bis 14. November 2025 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 713.228 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Mercedes-Benz Group AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 31. Oktober 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

RückkauftagAggregiertes Volumen in StückGewichteter DurchschnittskursHandelsplatz
10.11.2025143.706€58,7743XETR
11.11.2025143.188€58,5265XETR
12.11.2025142.385€59,5332XETR
13.11.2025141.323€59,7132XETR
14.11.2025142.626€59,1464XETR

Die Geschäfte sind auf der Internetseite von Mercedes-Benz Group AG veröffentlicht:
https://group.mercedes-benz.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 3. November 2025 bis 14. November 2025 (jeweils einschließlich) erworbenen Aktien beläuft sich auf 1.445.797 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Mercedes-Benz Group AG erfolgt durch ein von der Mercedes-Benz Group AG beauftragtes Kreditinstitut.

Stuttgart, 17. November 2025


Mercedes-Benz Group AG

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
Deutschland
Internet:https://group.mercedes-benz.com
