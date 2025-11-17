W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Good Brands AG: Wolfgang Schuhmann, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.11.2025 / 13:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Wolfgang
Nachname(n):Schuhmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Good Brands AG

b) LEI

8945004V2BO4V3PUGH28 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
Beschreibung:Aktie Good der Brands AG

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
12,70 EUR38.100,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
12,70 EUR38.100,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Börse Hamburg
MIC:XHAM

17.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Good Brands AG
Turleystraße 8
68167 Mannheim
Deutschland
Internet:www.goodbrands-ag.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

101850 17.11.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
GOOD BRANDS AG NA O.N.

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 16.11.2025
Wie geht's nach dem Shutdown weiter? Das sagt die Statistikgestern, 20:00 Uhr · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden