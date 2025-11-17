EQS-DD: Good Brands AG: Wolfgang Schuhmann, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.11.2025 / 13:50 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Wolfgang
|Nachname(n):
|Schuhmann
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Good Brands AG
b) LEI
|8945004V2BO4V3PUGH28
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|Beschreibung:
|Aktie Good der Brands AG
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|12,70 EUR
|38.100,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|12,70 EUR
|38.100,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|13.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Börse Hamburg
|MIC:
|XHAM
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Good Brands AG
|Turleystraße 8
|68167 Mannheim
|Deutschland
|Internet:
|www.goodbrands-ag.com
