EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, Kauf

17.11.2025 / 15:51 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Paul Hans-Dieter Walter Nachname(n): Glaser

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

TKMS AG & Co. KGaA

b) LEI

529900W81B194B0E0078

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000TKMS001

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 68,70 EUR 24.045,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 68,70 EUR 24.045,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Lang und Schwarz Exchange MIC: LSSI

