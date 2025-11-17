W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, Kauf

Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.11.2025 / 15:51 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Paul Hans-Dieter Walter
Nachname(n):Glaser

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

TKMS AG & Co. KGaA

b) LEI

529900W81B194B0E0078 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000TKMS001

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
68,70 EUR24.045,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
68,70 EUR24.045,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Lang und Schwarz Exchange
MIC:LSSI

17.11.2025 CET/CEST


Sprache:Deutsch
Unternehmen:TKMS AG & Co. KGaA
Werftstraße 112-114
24143 Kiel
Deutschland
Internet:https://www.tkmsgroup.com
Ende der Mitteilung

17.11.2025 CET/CEST

