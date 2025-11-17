EQS-DD: Vossloh Aktiengesellschaft: Dr. Thomas Triska, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.11.2025 / 12:11 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Thomas
|Nachname(n):
|Triska
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Vossloh Aktiengesellschaft
b) LEI
|5299003HAEOUVX3HWX43
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007667107
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|69,40 EUR
|6.940,00 EUR
|69,40 EUR
|14.643,40 EUR
|69,40 EUR
|5.343,80 EUR
|69,40 EUR
|18.391,00 EUR
|69,30 EUR
|3.049,20 EUR
|69,30 EUR
|20.790,00 EUR
|69,30 EUR
|1.386,00 EUR
|69,30 EUR
|4.920,30 EUR
|69,30 EUR
|11.018,70 EUR
|69,20 EUR
|4.152,00 EUR
|69,20 EUR
|4.498,00 EUR
|69,20 EUR
|4.705,60 EUR
|69,10 EUR
|4.146,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|69,323 EUR
|103.984,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|14.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vossloh Aktiengesellschaft
|Vosslohstr. 4
|58791 Werdohl
|Deutschland
|Internet:
|www.vossloh.com
