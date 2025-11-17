EQS-DD: Vossloh Aktiengesellschaft: Dr. Thomas Triska, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



17.11.2025 / 12:11 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Thomas Nachname(n): Triska

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Vossloh Aktiengesellschaft

b) LEI

5299003HAEOUVX3HWX43

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007667107

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 69,40 EUR 6.940,00 EUR 69,40 EUR 14.643,40 EUR 69,40 EUR 5.343,80 EUR 69,40 EUR 18.391,00 EUR 69,30 EUR 3.049,20 EUR 69,30 EUR 20.790,00 EUR 69,30 EUR 1.386,00 EUR 69,30 EUR 4.920,30 EUR 69,30 EUR 11.018,70 EUR 69,20 EUR 4.152,00 EUR 69,20 EUR 4.498,00 EUR 69,20 EUR 4.705,60 EUR 69,10 EUR 4.146,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 69,323 EUR 103.984,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

14.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

