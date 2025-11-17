EQS-News: Börse Düsseldorf: Kunden der Consorsbank können jetzt auf Quotrix handeln

Emittent / Herausgeber: Börse Düsseldorf / Schlagwort(e): Sonstiges

Kunden der Consorsbank können jetzt auf Quotrix handeln Düsseldorf, 17. November 2025 - Die Consorsbank ist neuer Handelsteilnehmer auf Quotrix, dem elektronischen Handelssystem der Börse Düsseldorf. Damit steht den mehr als 1,8 Millionen Kunden der Consorsbank nun ein erweitertes Handelsspektrum zur Verfügung.

Die rund 30.000 Wertpapiere auf Quotrix umfassen praktisch alle relevanten internationalen Aktien sowie Anleihen, Fonds und ETPs. Die Titel können schnell und direkt zwischen Anleger und Market Maker unter der Handelsüberwachung der Börse Düsseldorf gehandelt werden - ohne Maklercourtage und Börsenentgelt. Anleger profitieren somit von Kostenvorteilen und der Sicherheit und Qualität einer regulierten Wertpapierbörse sowie der Flexibilität langer Handelszeiten von 7:30 bis 22:00 Uhr.



Selbstbestimmt und günstig handeln

„Mit Quotrix gewinnen wir einen seit vielen Jahren etablierten elektronischen Handelsplatz hinzu, der das Angebot für unsere Kunden optimal ergänzt und ihnen attraktive Konditionen zum Vermögensaufbau bietet“, erklärt Svenja Weith, Head of Brokerage der Consorsbank. Dr. Rolf Deml, Geschäftsführer der Börse Düsseldorf, ergänzt: „Wir freuen uns auf die Consorsbank als renommierten Partner mit einem breiten Kundenspektrum, der sich aktiv für die Selbstbestimmung und Finanzbildung von Anlegern engagiert“.

Die Consorsbank gehört als Marke der französischen Großbank BNP Paribas zu den führenden Direktbanken in Deutschland und verwaltet ein Kundenvermögen von rund 99 Milliarden Euro. Mit Fokus auf das Banking der Zukunft im digitalen Zeitalter versteht sie sich als Partner ihrer Kunden auf dem Weg zur finanziellen Selbstbestimmung und bietet mit Online-Brokerage, Girokonten, Tages- und Festgeldern, Kreditkarten, Wertpapiersparplänen und Immobilienfinanzierungen sowie verschiedenen Weiterbildungsangeboten ein breites Produkt- und Serviceportfolio.



Über Quotrix

Quotrix startete 2001 als erste Market-Maker-Börse in Deutschland und verzichtet auf börsliche Kosten wie Transaktionsentgelt oder Maklercourtage. Das Handelsuniversum von mehr als 7.800 Aktien, 16.000 Anleihen, 2.700 Fondssowie 2.600 ETPs umfasst praktisch alle relevanten in- und ausländischen Titel. Darin sind auch viele Fremdwährungsanleihen und die Möglichkeit zum Handel auf Kryptowährungenenthalten.



Weitere Informationen unter: www.quotrix.de



Über die Börse Düsseldorf

Die Börse Düsseldorf ist einer der wichtigsten Handelsplätze für Privatanleger in Deutschland. Im maklergestützten Handel sichert das seit 1999 bestehende Quality Trading erstklassige Handelsbedingungen und Leistungsgarantien, beispielsweise Courtage-Befreiung für alle Aktiengeschäfte. Zudem können Anleger seit 2001 über das elektronische Handelssystem Quotrix ganz ohne börsliche Kosten, schnell und direkt mit dem Market Makern handeln oder Limitorders platzieren - inklusive neutraler Handelsüberwachung. Neben den handelsseitigen Leistungen bietet die Börse Düsseldorf im Freiverkehr unter anderem mit dem Qualitätssegment Primärmarkt attraktive Listing-Möglichkeiten für kleinere und mittelgroße Unternehmen. Die nordrhein-westfälische Börse hat ihren Ursprung im Jahr 1553 in Köln, 1875 fand die erste Düsseldorfer Börsenversammlung statt. Seit 2017 ist die BÖAG Börsen AG Trägerin der öffentlich-rechtlichen Börse Düsseldorf. Sie betreibt zudem die Börse Hamburg und Börse Hannover inklusive deren elektronische Handelssysteme LS Exchange und European Investor Exchange.



