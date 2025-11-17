EQS-News: Mit Disneys „Zoomania 2": Govee bringt magischen Lichtzauber in Ihr Zuhause

EQS-News: Govee Moments Limited / Schlagwort(e): Produkteinführung

17.11.2025

HONGKONG, 17. November 2025/PRNewswire/ -- Govee, ein weltweit führender Anbieter für inovative Beleuchtungslösungen, geht eine spannende Zusammenarbeit mit Disneys „Zoomania 2" ein, der am 26. November in die Kinos kommt. Gemeinsam bringen sie die magische Welt des Films direkt in Ihr Zuhause. Diese Kooperation geht weit über einfache Beleuchtung hinaus und verwandelt Ihr Zuhause in eine aufregende Erlebniswelt. So können Familien und Fans gemeinsam in den einzigartigen Kosmos ihrer Lieblingsfiguren eintauchen.

Machen Sie jede n Momen t tierisch gut mit Govee-Beleuchtung

Genau wie die fantasievolle Welt von „Zoomania 2" verwandelt Govee-Beleuchtung gewöhnliche Abende in unvergessliche Erlebnisse. Ob Filmabend oder Familienfeier – farbenfrohes, dynamisches Licht schafft eine Atmosphäre, die jeden Moment besonders und tierisch gut macht . Mit Govee holen Sie sich das Kinoerlebnis direkt in Ihr Zuhause.

Fans können ihre Lieblingsmomente aus „Zoomania 2" jetzt mit exklusiven Lichtkonzepten nacherleben, die von den beliebtesten Figuren des Films inspiriert sind. Mit den Govee-Beleuchtungsprodukten wie die Vorhanglichterkette Pro, Weihnachtslichterketten, Uplighter Stehlampe und Deckenleuchte können Fans direkt in der Govee Home App ganz einfach auf charakteristische Effekte für Judy, Nick, Flash und Gary, das ZPD-Duo und ZPD-Trio zugreifen oder diese zu einer Zootopia 2-Lichtshow kombinieren.

Verwandeln Sie Ihr Zuhause in eine magische Lichtshow

Govee bietet eine vielfältige Palette smarter Beleuchtungslösungen für jeden Raum – vom Wohnzimmer über das Schlafzimmer bis in den Garten. Mit einem umfangreichen Produktportfolio, das rund 30 verschiedene Beleuchtungsprodukte wie Lichterketten, LED-Streifen, Stehlampen und Tischleuchten umfasst, verfügt jedes Modell über zahlreiche voreingestellte Szenenmodi. Mit Govee DreamView können mehrere Geräte in Echtzeit synchronisiert werden – für ein immersives Lichterlebnis und eine lebendige Atmosphäre von „Zoomania 2" im ganzen Zuhause.

Intelligente Verbindungen, bessere Geschichten

Die Govee-Produkte unterstützen Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Assistant sowie Matter für plattformübergreifende Kompatibilität. Die Steuerung erfolgt zentral über die Govee Home App mit Zugriff auf Timerfunktionen, DIY-Lichteffekte und automatische Abläufe. Ob für festliche Anlässe oder spontane Familien augenblicke – mit dem intuitiv bedienbaren Lichtübergängen lassen sich auch die kleinsten Glücksmomente des Alltags ganz einfach in Szene setzen.

Über Govee

Seit 2017 entwickelt Govee innovative, energieeffiziente und benutzerfreundliche Licht konzepte für den gesamten Wohnbereich. Ob Wohnzimmer, Gaming-Setup oder Außenbereich: Govee steht für smarte Beleuchtung, die auch kleine Alltagsmomente in personalisierte Licht erlebnisse verwandelt. Unter dem Motto „Life is Colorful" bringt Govee Farbe in jedes Zuhause, schafft emotionale Verbindungen und macht alltägliche Erlebnisse ein Stück heller und lebendiger.

Über Zoomania 2

In Walt Disney Animation Studios' „Zoomania 2" geraten die Polizisten Judy Hopps (Stimme: Josefine Preuß ) und Nick Wilde (Stimme: Florian Halm ) auf die rätselhafte Spur eines geheimnisvollen Reptils, das in Zoomania auftaucht und die Säugetier-Metropole auf den Kopf stellt. Um den Fall zu lösen, müssen die beiden undercover in unbekannten Stadtvierteln ermitteln. Dabei wird ihre gerade erst entstehende Partnerschaft auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Oscar®-Gewinner Jared Bush (Co-Regisseur und Co-Autor „Zoomania", Regisseur und Co-Autor „Encanto") schrieb das Drehbuch. Produziert wurde der Film von Yvett Merino (Oscar®-prämierte Produzentin „Encanto"). „Zoomania 2" kommt am 26. November 2025 in die Kinos.

